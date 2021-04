El irónico mensaje de Alberto Fernández sobre las vacunas

En declaraciones radiales, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró: "estoy muy tranquilo porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Todos los países del mundo tienen muchos problemas para conseguir vacunas".

"El esfuerzo de conseguir vacunas lo hacemos en absoluta soledad. Yo escucho hablar a gente que ha gobernado este país diciendo que cuando ellos gobernaban estaban en el mundo y que si ellos estuvieran, conseguirían más vacunas", dijo.

En esta línea, ironizó: "bueno, entonces ayúdenme a conseguir vacunas. Ayúdenme si a ustedes el mundo los ama y tiene por ustedes un respeto que por mí no tiene. A mí no me preocupa otra cosa", sostuvo el jefe de Estado.

Según Fernández, "estamos en un momento difícil donde han vuelto a recrudecer los contagios. En la cadena nacional que hice y muchos criticaron, advertí lo que estaba pasando y el esfuerzo que estamos haciendo", señaló el Presidente.

"Esa es la mayor preocupación que tengo: tratar de que todos reciban la primera dosis, que es la más importante, porque es la que genera mayor inmunidad", repitió el mandatario y agregó: "entre todos y todas vamos a sacar la situación adelante".