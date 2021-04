Puerto Gral. San Martín: nuevo espacio recuperado con juegos y estatuas de caricaturas

La jornada contó con la tarea de las docentes de los Centros de Desarrollo Infantil y Jardín Maternal que animaron a los chicos mientras se iban descubriendo las esculturas. Además, hubo un estricto control sanitario y se aplicaron los protocolos vigentes, con personal que fue acercando alcohol sanitizante a los presentes durante la llegada y toda la tarde.

La puesta en valor del espacio requirió la construcción de veredas nuevas, la instalación de esculturas de caricaturas de películas famosas "El Rey León", "Buscando a Nemo", y personajes como Popeye y Olivia, Speedy González, La Bruja Cachavacha, Trapito, el Pájaro Loco, el gato Silvestre, el Demonio de Tansmania, Petete, entre otros, y un espacio de juegos con la atracción principal de un galeón multijuegos con piso antigolpe y en su velas escrito "Puerto Te Amo", para que los más chicos puedan disfrutar con mucho cuidado en cada momento. Además, se instaló un antiguo reloj restaurado como parte de los nuevos mobiliarios.

Acompañaron al intendente, los concejales Carlos Alberto Marinucci, Sonia Grassano, Walter García, y Juan Manuel De Grandis, los secretarios de Gobierno, Vanina Matassa, de Cultura, Educación y Deportes, Sebastián Lezcano, y de Desarrollo Social, Fernando Torrens, y personal de las áreas que pusieron una enorme dedicación para concretar la habilitación en ese marco del espacio recuperado para la ciudad.

De Grandis manifestó que "los que me conocen saben que con mucho amor y cariño intento hacer cosas en este lugar que me trae recuerdos de mi infancia, porque me crié aquí donde había dos canchas, y jugábamos allí". Asimismo, indicó que "me dolía mucho cuando algunos decían con mala fe que íbamos a cerrar la sede de Prefectura. Sin embargo, concesionamos ese lugar tan importante que salva vidas y eso permite mejorar todo el parque Almirante Brown".

"Empezamos a pensar en estos juegos, modernizando el espacio con el galeón de piratas multijuegos, porque vimos que aquí pasaron en la historia barcos anglofranceses, que no eran piratas pero si los que iban arriba", bromeó De Grandis para hacer referencia a lo que fue la Batalla de Punta Quebracho, que inspiró la idea del barco.

"Este sector es una ventana al río magnífica, de poco espacio público es cierto, pero por eso lo quisimos reformar para que la gente pueda disfrutarlo. Estos recursos se vuelcan en obras, en educación en deportes y en la recuperación de espacios para contener a los chicos de la mejor manera, alejándolos de los males que trae muchas veces estar en la calle", afirmó.

Finalmente, y con una ruidosa entrada a escena, el payaso Galupa y cinco malabaristas, cerraron la tarde con todo el humor que despertó los aplausos de los chicos, adultos mayores, familia en general que desde hoy hará propio este nuevo espacio público recuperado.

Todos fueron descubriendo cada una de las esculturas junto al intendente De Grandis y todo su equipo, sacándose fotos ante la admiración por las obras artísticas una vez que procedieron al tradicional corte de cinta.