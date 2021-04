Javkin sobre Malvinas: "Es una huella de nuestra historia, que mezcla recuerdos y lágrimas"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, encabezó el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se concretó en la tarde de este viernes 2 de abril en el monumento que honra a los héroes del Atlántico Sur, en el parque Nacional a la Bandera.

Junto a un importante grupo de ex combatientes y con la presencia de la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lifshitz; y la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, entre otros; Javkin comenzó recordando que en 2020, "el mundo que conocíamos cambió para siempre y ese drástico cambio incluyó dejar de abrazarnos, de mostrarnos afectuosos, y –por ejemplo- y que no se pueda honrar como corresponde a los ex combatientes".

“Hoy gracias al esfuerzo conjunto, con protocolo, aire libre y barbijo, podemos homenajear la memoria de nuestros héroes mirándonos a los ojos. Fechas como el 2 de Abril nos recuerdan una historia común en la que el pueblo argentino se unió para defender lo que es nuestro; una historia de jóvenes que dieron su vida por la patria; una historia propia de ser argentino”, sostuvo el intendente.

Luego contó que forma parte de la generación que enviaba “las cartas para darle aliento y fuerza, y aunque no llegaban, nos quedó entonces lo que las maestras nos contaban de nuestros héroes. Es una fecha que va cobrando cada vez más fuerza, porque hay una generación aquí presente que ganó, quizás no la guerra, pero sí ganó la lucha por la malvinización, por evitar el olvido, por mantener viva la memoria de sus compañeros, de sus familiares, más allá del dictador que haya ordenado ir a la guerra”, agregó.

“Eso sí se ganó y se gana día a día. Sobre todo en la Generación Malvinas, que hoy son los jóvenes que continúan el trabajo. También gracias a ellos, nuestra ciudad cuenta con las historias de los héroes que todos los días siguen dando su vida por la patria y por la memoria de los que no pudieron volver”, continuó diciendo.

Malvinas presente

“La memoria es decisiva en la vida de una ciudad. Malvinas es una huella en la historia de nuestro país que entremezcla reclamos y dolores, reivindicaciones y tristezas, recuerdos y lágrimas. Malvinas no es un hecho ausente o aislado, está presente todos los días en nosotros. Por todos los pibes que dejaron su vida, por sus familias, por los valores que nos enseñaron, y por nuestro reclamo incansable de soberanía”, remarcó el titular del Ejecutivo local.

“Nuestros héroes viven en cada calle que lleva el nombre de un soldado caído, en cada escuela que hace referencia a Malvinas, en este mismo Monumento. Al pasar frente a cada uno de esos sitios, siempre habrá alguna pregunta, alguna mirada, algún pensamiento que iluminará el recuerdo de quienes dieron su vida por la Patria. Y es esa llama de memoria viva que no debemos dejar que se apague nunca. Esos pequeños homenajes cotidianos son una forma que encontramos de devolverles todo lo que han hecho por el país”, destacó.

Orgullo rosarino

En otro tramo de su discurso, el intendente destacó al centro de ex combatientes de Rosario, al que mencionó como único. “Cuando comenzó la pandemia, fueron de los primeros en presentarse para ponerse a disposición en lo que hiciere falta. Nos marcaron muchas cosas a mejorar, siempre con su compromiso firme en cuidar a cada rosarino y rosarina. Nuestros héroes, los que hicieron patria, nos enseñaron el ejemplo noble de sacrificio, valentía y lealtad”, señaló.

“Quiero agradecer su entrega, cada noche, en los momentos más duros que conoció la ciudad, cuando salieron a la calle a repartir raciones de comida que ellos mismos cocinaron para alimentar a personas en situación de calle, combatiendo el frío del invierno. Con gestos de amor, nos demuestran que saben luchar en la adversidad y ayudar a los que más necesitan”, sostuvo.

“Hemos hecho muchas cosas juntos en este tiempo, recuerdo un lindo momento, el homenaje en la plazoleta 2 de Abril, en zona oeste. En enero, la pusimos en valor junto a vecinos del barrio y a los excombatientes, y la re-inauguramos, pintando juntos un mural en una de sus paredes. Desde su creación, en 1983, en la plazoleta había una placa en conmemoración a nuestros héroes, permaneció intacta durante casi 40 años, esto demuestra el respeto y el sentimiento de los vecinos con esta lucha”, destacó Javkin.