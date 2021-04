Quedó preso el joven que intentó asesinar a una trabajadora sexual

Un hombre de 22 años cuyas iniciales son MEL quedó preso en el marco de una investigación por una tentativa de femicidio cometida el pasado miércoles en la ciudad de Santa Fe en perjuicio de una trabajadora sexual.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Leandro Lazzarini a raíz del pedido formulado por las fiscales Cristina Ferraro y Jorgelina Mosser Ferro en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de la capital provincial.

“El juez tuvo por acreditado el hecho ilícito que endilgamos al imputado”, valoraron las fiscales del MPA. “El magistrado también consideró que era necesario ordenar la privación de la libertad, porque entendió que había peligro de que el imputado entorpeciera la investigación o de que se fugara”, agregaron.

Ferraro y Mosser Ferro también subrayaron que “el juez hizo lugar a la calificación penal que escogimos” y destacaron que “al no haber una relación previa entre el imputado y la víctima, dio por acreditado el denominado contexto de violencia de género no íntimo”.

En un hotel

“La tentativa de femicidio que investigamos fue cometida en horas de la noche del último miércoles”, relataron las fiscales. “El imputado acordó con la víctima pagarle dinero a cambio de tener relaciones sexuales, y fueron a un hotel ubicado en la zona de la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe”, añadieron.

Ferraro y Mosser Ferro detallaron que, “de acuerdo a lo denunciado por la víctima, el hombre investigado comenzó a asfixiarla con un precinto de plástico y luego siguió haciéndolo con las manos”. También precisaron que “en un determinado momento, las dos personas cayeron de la cama en la que estaban acostados al piso, y el imputado golpeó a la mujer, mientras continuaba asfixiándola”.

“El hombre investigado actuó con conocimiento de lo que hacía, y asumiendo y aceptando como posible el resultado muerte de la mujer”, argumentaron las fiscales. En tal sentido, sostuvieron que “el ataque fue producido en un contexto de violencia de género no íntimo, a raíz de que no había una relación previa entre ambos. No obstante, estuvo caracterizado por el abuso físico y la vulnerabilidad de una trabajadora sexual que estaba sola –en horas de la noche– y sin posibilidad de defenderse del ataque de un extraño”.

Calificación penal

Ferraro y Mosser Ferro informaron que “la calificación atribuida al imputado es la autoría del delito de tentativa de homicidio calificado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio)”.