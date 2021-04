Eduardo Domínguez: "Como la expectativa de Colón es muy alta, no ganar de local es un golpe"

El DT de Colón sorprendió con una fuerte autocrítica por el rendimiento del equipo en el 0-0 ante Argentinos, asumiendo la responsabilidad. Así y todo, dijo: "Si nosotros mermamos y vamos primeros, qué le queda a los demás".

"Nos faltaron muchas cosas. Sentimos que no jugamos de la mejor manera. Eso es algo claro y me siento totalmente responsable ante esa situación, de no haberme expresado bien para que los jugadores lo entiendan". Así de sincero fue Eduardo Domínguez después del empate de Colón 0-0 ante Argentinos Juniors este domingo por la tarde en Santa Fe por la 8ª fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El DT, lejos de ser políticamente correcto, no dudó en responsabilizarse por la floja actuación del equipo, que no logra ser del todo efectivo en el Brigadier López: "Sentimos que podemos dar más. Jugando de esta manera, así y todo, es complicado vulnerarnos y seguimos sumando. Van ocho fechas y somos competitivos, estando en las primeras posiciones. No tengo la intención de ser tan preciso en la evaluación, pero sabemos lo que hicimos mal. Estamos en la obligación de enfrentar estos problemas".

"El rival estuvo con una concentración alta durante todo el partido y siento que no pudimos expresarnos de la mejor manera con la pelota ni cuando debíamos replegarnos para luego estar mejor posicionados en ataque. Argentinos tiene su mérito, pero nosotros debemos ser autocríticos, porque el rival siempre juega. Le damos el merecimiento a Argentinos, pero nos hacemos cargo de esta situación en Colón", expuso.

Además, reveló que "Después del partido, tuve unas palabras con los jugadores y me sentí el responsable, sobre todo por lo realizado en el primer tiempo. Tengo claro que no me expliqué bien en la previa, porque en el segundo tiempo estuvimos un poco mejor. Encontramos mejores espacios y tomamos marcas, aunque no tuvimos situaciones de gol. Como la expectativa de Colón es muy alta, no ganar de local es un golpe. Insisto en decir que seguimos sumando y no nos pueden quebrar. Estamos buscando que los rivales den lo mejor para que nos ganen. Argentinos lo hizo bien y nosotros no tanto. Nuestro sentimiento es no haber gustado bien, pero esto sigue".

"Ellos tienen un gran entrenador como (Gabriel) Milito. Me parece que Argentinos juega bien y debemos entenderlo. Después, voy a responder como ya lo hizo (Juan Román) Riquelme. Si nosotros mermamos y vamos primeros, qué le queda a los demás", apuntó.

En el cierre de la conferencia, no dudó: "No siento que me voy preocupado. Sí me hago responsable no poder ganar de local, donde llevamos dos empates seguidos. Ya estamos en la parte final del torneo y es complicado. Necesitamos en insistir en esta idea. Hoy nos encuentra en una posición de privilegio y hay que cuidarla".

Con info de LT10