Una familia de Rosario asegura que se les apareció el rostro de Jesús en una empanada

Una familia de Rosario, protagonizó una increíble historia este viernes santo cuando el hijo de la joven pareja advirtió la presencia del rostro de Jesús en una empanada que habían cocinado para cenar.

"Jesús, Jesús", comenzó a gritar el menor tras ver la imagen en la comida. "Yo pensé que hablaba de otra cosa, porque además tengo un tío que se llama así. Pensé que lo decía por él", reveló la madre.

"Cuando me acerqué, quedé frío, como que me corrió algo por el cuerpo. La vi y era la imagen de Jesús. Estuvimos hablando con mi mujer y empezamos a mandarle mensajes a nuestros familiares. Todos coincidían en que era" dijo por su parte Esteban, el padre.

La aparición de esta imagen fue tomada por la familia como una señal divina, un mensaje positivo en plena Semana Santa, ya que días atrás Esteban se había quedado sin trabajo y temían que su hijo quien tiene una discapacidad no pudiera continuar con su tratamiento. "No es grave, pero está en tratamiento", resaltó Roxana, la madre del menor y aclaró que la empanada no la comieron sino que la guardaron en el freezer.

"Cuando te quedas sin trabajo pensas muchas cosas: cómo pagar la obra social a mi hijo con problemas que necesita una maestra integradora, el alquiler, las deudas. Entonces se te viene el mundo abajo" describió Esteban, que minutos después de la nota, lo llamó un hombre para ofrecerle un trabajo.