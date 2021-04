La dura respuesta de la Orquesta Sinfónica de Rosario al ministro Llonch

La semana pasada trascendió que se registraron vacunaciones irregulares correspondientes al Ministerio de Cultura de la provincia. Posteriormente, el titular de esa cartera, Jorge Llonch, responsabilizó a los inoculados.

Al parecer, el Ministerio de Salud entregó turnos y vacunó a personal de áreas de Cultura de la provincia en Rosario que no forman parte de grupos de riesgo, ni son mayores de 60 años y no califican en el cronograma oficial comunicado. Los permisos fueron entregados y se efectivizaron la semana pasada en el centro de vacunación de la Ex Rural.

Supuestamente, la inmunización alcanzó a personal que no es mayor de 70 años (ni de 60), ni tampoco corresponde a los grupos esenciales de salud o docente, ni siquiera policías (que todavía aguardan su momento).

Ante esta situación, desde la Orquesta Sinfónica de Rosario salieron a responderle al ministro Llonch, A través de una carta, integrantes del grupo expresaron su “disconformidad y molestia” con el funcionario provincial

La carta

Rosario, 5 de Abril de 2021

Carta Abierta al Ministro de Cultura de la Provincia de Santa Fe,

Sr. Jorge Llonch:

Los integrantes de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario nos dirigimos a Ud. para comunicarle nuestra disconformidad y molestia con las declaraciones realizadas por Ud. ante los medios Rosario Tres y Diario La Capital, replicadas a nivel nacional, acerca de la irresponsabilidad de los agentes del Ministerio de Cultura que concurrieron a vacunarse “en forma personal y desde su propia responsabilidad social”.

Desconocemos si la convocatoria pudo haber surgido de un error del sistema por entrecruzamiento de datos entre Recursos Humanos del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, como Ud. sugiere, pero de cualquier modo no podemos aceptar que se nos responsabilice individualmente a los agentes que fuimos vacunados por dicho posible error, que escapa a nosotros.

El hecho que Ud. ha referido públicamente, el entrecruzamiento de información entre ambos ministerios, debido a que antes eran un mismo ministerio, refuerza más nuestra indignación por la culpabilidad que se adjudica a los agentes que solo siguieron lo que se les indicó a través de los canales oficiales.

Lo único que hicimos fue cumplir con las reglas establecidas en esta pandemia. Inscribirnos en una lista de espera oficial de la página web del Gobierno de Santa fe, para ser convocados cuando nos correspondiera recibir la inoculación de la vacuna.

Alrededor del día 23 de marzo varios integrantes de la Sinfónica (como de otras reparticiones de este Ministerio) recibimos la comunicación oficial a través de un mensaje de texto del Gobierno de Santa Fe, para ingresar a la “página oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe", https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid , encargada de la vacunación para confirmar nuestro turno asignado. Motivo por el que, como buenos ciudadanos, cumplimos con nuestro deber de ingresar a la página para confirmar turno y concurrir a la vacunación el día asignado por “el gobierno de Santa Fe”.

El día 1 de abril nos enteramos por la prensa que no correspondía que algunos fuéramos vacunados, lo que nos preocupó, ya que no solo nos convocaron a vacunarnos a través del medio oficial, sino que, además, varios de nosotros preguntamos antes de ser vacunados si era el momento correspondiente, al no ser personal esencial ni mayores de 60 años, recurriendo a nuestra “responsabilidad social”. Al consultar, se nos informó que dicho turno era intransferible y que, de rechazarlo, podíamos no volver a ser convocados en el futuro. A ello hay que sumarle que varios de los compañeros convocados por la vía del Ministerio de Cultura cumplen funciones docentes en otras áreas como el municipio o la universidad...de no haber sido así, aún estarían sin vacunarse.

Por todo esto le solicitamos , Señor Ministro de Cultura de la Provincia de Santa Fe, tenga a bien retractarse públicamente y de manera urgente de sus dichos, en los que responsabiliza a los agentes que se vacunaron. Nuestro público en particular y la ciudadanía en general debe saber que ninguno de los integrantes de la OSPR que fueron convocados, ni losintegrantes de otras reparticiones del Ministerio, tuvimos responsabilidad en esta deleznable confusión.

Sin otro particular y esperando que con urgencia atienda nuestro pedido, lo saludamos atte.

También es una cuestión de responsabilidad social y política no "desinformar" a través de medios de prensa y redes.

Delegados gremiales UPCN/ATE - OSPR

Consejo de Profesores de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario