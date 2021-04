Habló Matías Morla

Matías Morla, quien fue el abogado y apoderado de los bienes de Diego Armando Maradona en sus últimos años, rompió el silencio en una entrevista con el programa TV Nostra (América): habló públicamente por primera vez desde la muerte del astro del fútbol argentino y mundial.

Matías Morla fue uno de los principales apuntados por los fanáticos en la marcha (de la cual formaron parte Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona) del pasado 10 de marzo, donde pidieron justicia mientras se investiga la muerte del Diez. El abogado aseguró que "los que fueron a la plaza eran barras bravas".

"Maradona facturaba. Maradona se murió. ¿Qué hace dinero ahora? La marca Maradona. Y mientras en Europa me piden la marca Maradona y yo les digo que no, ellas hacen una marcha en la plaza, con la gente a que le cerraron la puerta en Casa Rosada a las cuatro de la tarde", afirmó, recordando el velatorio que terminó con incidentes.

Además, Morla sostuvo que fue "una marcha para la marca Maradona" y que no le perdona a la familia no haber podido estar en la despedida. "No me interesa porque yo me despedí y me dijo 'te amo'. No me interesa quedar bien con nadie", dijo.

Por otra parte, aseguró que, entre otros motivos, el Diez estaba enojado con Dalma por el nombre de su hija: "Estaba indignado porque la hija de Dalma se llamaba Roma. Diego es Nápoli, lo contrario a Roma. Son charlas que tuvieron en privado. Estaba indignado".

Morla también reconoció que hizo plata con el ídolo, que compartían una cuenta en Mónaco, que la marca Maradona está a nombre de su empresa (Sattvica) "por orden de Diego" y que "nadie se opuso". A su vez, dio su versión de cómo se dividen las ganancias: "La imagen es de los herederos. Eso lo dispuso Diego Armando Maradona: 'La marca, cuidame a mis hermanas. La imagen cuidame a los herederos'. Está todo firmado y sellado ante escribano público. Diego inscribió una sociedad que se registró legalmente a nombre mío. Está a nombre mío, declarado ante las autoridades. Respecto a la imagen, Diego dispuso que yo esté habilitado a firmar por la imagen siempre y cuando el 50 por ciento le quede a los herederos. Mi trabajo repercute para ellas. Las hijas podrían buscar trabajo por su cuenta, y hacer contratos con la imagen de Maradona. La única forma de que me quiten la marca es demostrar que Maradona no estaba en sus cabales".

Por otra parte, el abogado dio su versión de cómo empezó la pelea con Dalma y Giannina Maradona. "No me quieren desde que les cortamos las tarjetas de crédito en 2014. Se pelearon porque lo robaron y él se da cuenta por una empresa inglesa que hace una auditoría. Claudia, en la actualidad, está imputada por evasión tributaria, causa en Miami, causa que se murió y no le devolvió nada, causa por defraudación", dijo, apuntando también contra su madre. Y disparó: "Villafañe se llevó el cadáver, nunca lo tuvo a Diego. Es una persona inhibida por la justicia. Diego no hubiera permitido que lo lleve esa persona. Lo llevaron como un trofeo. Fue un papelón".

Qué responsabilidad se adjudica Morla en la muerte de Maradona

Al ser consultado sobre si se sentía responsable por el final de Diego Armando Maradona, Matías Morla contestó: "Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir el último deseo de Diego, que era ver a todos los hijos juntos".

Por otra parte, se refirió al rol de Leopoldo Luque, su médico personal, quien también es investigado por la justicia. "¿Por qué banqué a Luque? Porque tengo códigos". Y añadió: "La justicia está haciendo un gran trabajo. Como abogado, decir que tuvo una responsabilidad cuando no está la junta médica concluida... No. Sí digo que tengo una cosa rara con Luque. Escucho ciertas cosas, que Diego agonizó, que tuvo síntomas alevosos, no me gusta a mí tampoco. Para mí esto no es un negocio, la gallina de los huevos de oro".

Qué mató a Maradona según Morla

Matías Morla también se refirió a la adicción al alcohol que sufrió Maradona en sus últimos años. "Yo no le puedo echar nunca la culpa a Villafañe u Ojeda. El responsable era él y nunca culpó a nadie por sus adicciones", dijo. Y añadió: "Si a Diego le iba mal, tomaba alcohol. No veía algo divertido. Veía la parte negra, oscura".

A su vez, al ser consultado sobre qué creía que "mató" a Diego, respondió sin vueltas: "Rocío Oliva (la separación), la cuarentena y la parte médica que está en estudio". En ese sentido, reiteró que "nunca pudo superar" su separación de su última pareja: "Estaba muerto. Te decía diez palabras, once Rocío".

Morla rompió el silencio: qué hizo sufrir a Maradona, su adicción y dardos contra las hijas

El allanamiento a oficinas de Morla tras una denuncia de Dalma y Gianinna Maradona

Efectivos de la división de Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad realizaron allanamientos en su estudio jurídico y en una escribanía vinculada, cerca del mediodía de este lunes, en el marco de una investigación por administración fraudulenta (tras una denuncia de Dalma y Gianinna Maradona, el pasado 12 de marzo). Según informó Clarín, se llevaron documentos y material relacionado a las marcas comerciales Maradona, y la Justicia le prohibió que las siga utilizando.

