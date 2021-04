El silencio de Diego Ramos en TV Nostra

El nombre de Diego Ramos fue tendencia en las redes sociales. El actor debutó como parte del equipo de TV Nostra, el nuevo programa de Jorge Rial en América, y su desempeño fue motivo de burla por parte de los usuarios.

TV Nostra comenzó su primera emisión teniendo la entrevista que Jorge Rial le hizo a Matías Morla. El mano a mano que el conductor tuvo con el abogado y último apoderado de Diego Maradona, fue dividido en varias partes que fueron presentándose a medida que el programa transcurría.

Si bien Marina Calabró y Angela Lerena, también integrantes del panel, exponían sus opiniones sobre el material la voz de Diego Ramos apenas fue escuchada por los televidentes.

Tan notable fue el constante silencio del querido actor, de 48 años de edad, que una lluvia de memes y comentarios se multiplicaron hasta la finalización de la emisión del primer programa de TV Nostra.

Uno de los comentarios vino de la mano de Yanina Latorre, quien se preguntó: "A Diego Ramos le comieron la lengua los ratones?".

Otros comentarios fueron: "En cuanto tiempo Ramos se pregunta "que hice?", "Creo que Diego Ramos es parte del decorado por eso no habla", "Cuál sería la función de Diego Ramos con rial ajdjadj NO EN TIEN DO", "Diego Ramos con cara de que hago yo acá? Me aburro! Porqué me fui de VL????", "Descuéntenle el día a Diego Ramos", fueron algunos de los cientos de comentarios que se leyeron, muchos de ellos recordando su renuncia a Cortá por Lozano para sumarse a TV Nostra.

Horas atrás, durante su visita a Intrusos, Jorge Rial dijo sobre Diego Ramos, quien renunció a Cortá por Lozano (Telefe) para apostar por el nuevo proyecto del conductor, dijo: "Va a ser una sorpresa", adelantó, y agregó: "Además le gusta a todos, es multitarget, todo el mundo lo quiere, entonces con eso compenso todo lo que me putean a mí", señaló bromeando.

Fuente: Exitoina