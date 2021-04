Se sumó un candidato para las elecciones a presidente de Newell's

El ex médico del plantel de Newell's Ignacio Astore presentó ayer su candidatura a presidente del club en las elecciones del 25 de abril próximo, durante un cuidado acto del Movimiento Independencia Leprosa celebrado en el Salón Metropolitano, de Alto Rosario Shopping, en el barrio Refinería, al este de Rosario.

"Tenemos que hacer un Newell's distinto y superador. Venimos de una escuela y nuestro tesoro es la formación de jugadores en las inferiores, que no debe ser un negocio para pocos. Sé que hay una situación económica, pero no puede ser que no tengamos un equipo formado en un 60 o 70 por ciento por jugadores del club", enfatizó Astore durante su acto de lanzamiento.

Astore, un traumatólogo rosarino de 60 años que fue médico del plantel profesional durante 16 años -14 durante las presidencias de Eduardo López-, presentó a una parte de los candidatos de su comisión directiva, entre los que se destacaron el profesor Fabián Ravazzini, quien anunció "la creación de un departamento de inclusión de adultos mayores" y el contador Hernán Cardozo, quien advirtió que "se van a terminar los curros que hay en el club hace 30 años".

El ex jugador Julio César Saldaña, quien participó del acto, declaró junto a Astore que "Newell's es grande y tiene que jugar una copa internacional todos los años".

En tanto, los ex defensores "rojinegros" Fernando Gamboa y el brasileño Ricardo Rocha grabaron videos con saludos para Astore.

"Ricardo Rocha puede ser un embajador deportivo y que puede colaborar con Julio Saldaña, con el "Yaya" Rossi, en el proyecto del fútbol de Newell's", anticipó Astore.