Imputan a la fiscal Melisa Serena en la causa de juego clandestino

En el marco de la mentada causa por juego clandestino, que tiene como epicentro el sur provincial, hoy, a las 15hs, será imputada la fiscal Melisa Serena, integrante del Ministerio Público de la Acusación con sede en San Lorenzo.

La medida se adoptará en libertad en la sede de la Fiscalía del Centro Justicia Penal. Los cargos son incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de persecución. La imputación se realizará delaten un magistrado porque no se solicitarán medidas cautelares.

En concreto, Serena habría mantenido conversaciones con Nelson Ugolini, secretario del exfiscal Gustavo Ponce Asahad. Cabe recordar que éste último confesó haber recibido sobornos a cambio de no investigar el juego ilegal en el sur de Santa Fe.

Las escuchas telefónicas permanecen bajo investigación de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario, a cargo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. De dichas conversaciones entre Serena y Ugolini se desprende que la funcionaria podría tener conocimiento de hechos ilícitos y no realizó su función de persecución.

En este contexto, a la fiscal se le secuestró el teléfono iPhone de su propiedad por una conversación vía Telegram que mantuvo con Ugolini. Según fuentes judiciales, la funcionaria judicial no proporcionó la contraseña ni el patrón de desbloqueo de su celular para que se pueda acceder a su contenido.

Las conversaciones en cuestión aluden al senador por del departamento San Lorenzo, Armando Traferri. Esto se suma a que en a fines de diciembre de 2020 se realizó una medida judicial en su despacho mediante la cual se relevó documentación de relevancia para la investigación por juego clandestino.

Acorde a lo que indica Rosario/12, el nombre de la fiscal se conoció en la audiencia de reimputación a su superior Patricio Serjal, sindicado como uno de los organizadores de una banda delictiva dedicada al juego clandestino. Tal como ya trascendió, los otros dos organizadores son el empresario Leonardo Peiti y el propio Traferri.

Los audios

Los audios que involucran a Serena y Ugolini datan de febrero de 2020 e indican: “Rubia, el tema es así, yo trato de conseguir la info por los mismos policías. Sé que entraron investigaciones a San Lorenzo, el tema que le tengo miedo a Aquiles (en referencia al fiscal Balbis); no creo que sea tan idiota que siendo fiscal de San Lorenzo enfrentarte al Pipi Traferri, es lo peor que podés hacer. Es como allanarle la casa a (Jorge) Baclini siendo del MPA de Rosario. El tema es que no te olvides que hace poco tiempo (el fiscal Matías) Edery terminó allanando la Jefatura de San Lorenzo”.

En la escucha se agrega: “Si es desde acá de Rosario, para tocarlo al Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo (entiende la fiscalía su jefe Ponce Asahad) y tiene que pasar por Serjal sí o sí, no lo pueden tocar si no y máxime cuando Serjal está enfrentado con Sain….”. Y agregó que “el único que banca a Sain es Baclini y hasta ahí nomás”.

Y sigue: “Porque me llega la info que supuestamente se estaba quejando parte de PDI de Rosario que había ido a San Lorenzo un policía, creo que Herrera de apellido, que lo habían mandado de acá. Habían pedido un allanamiento en calle Vélez Sarsfield de un ciber, un garito, no sé qué historia y no le habían dado bola. Vos metele, dale para adelante, cualquier cosa preguntáme que lo toco a este acá en Rosario y Gustavo me va a saber decir si se toca o no se toca. No te olvides que nosotros antes de fin de año nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi a Gustavo y casi lo ahorca, me entendés. Por culpa del idiota de (fiscal Matías) Merlo que venía de Melincué que quiso hacerse el fantasma y a Gustavo lo dejaron entre ceja y ceja. Justo antes de las elecciones este otro salió a tumbar juego clandestino y puerto seco. Yo no creo que se vayan a meter ahí pero viste, Sain no tiene escrúpulos, ese es el peligro más grande”.

Otro mensaje de audio enviado por la fiscal al empleado dice: “¿Qué pretende el pelotudo de Sain? ¿Que nosotros nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri? Fijate que no son ni siquiera inteligente para armar tácticas. Porque vos podés mandar a la gente de Rosario. Fantástico. Se puede investigar toda la parte de juego clandestino, bárbaro. Y llega a la Fiscalía a hacer la intermediaria para agarrarlo a quién? ¿A Traferri en el medio? Justo nosotros vamos a agarrar a Traferri. Ni siquiera tiene inteligencia este tipo. La verdad de lo que vos me decís de Aquiles de juego clandestino no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo que fue lo que pasó. No sé ni siquiera que año fue pero me parece que es una jugada que es peligrosa para el MPA completo, para el MPA de San Lorenzo por lo pronto”.