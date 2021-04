¿Por qué Tucu López renunció a La Academia?

Todo parecía indicar que el Tucu López (40) sería parte de La Academia, el nuevo certamen de talentos de ShowMatch. Sin embargo, el participante de Corte y Confección Famosos no figuró en el listado de los 20 confirmados por la producción de Marcelo Tinelli, y Ángel de Brito explicó qué pasó.

Primero, el martes De Brito chicaneó al locutor desde Los Ángeles de la Mañana: "Se bajó El Tucu o qué pasó que no está en la lista. En esta lista que me pasó producción no está. Es la mano negra de Jimena Barón". Horas más tarde, en su sección Ángel responde a través de Instagram Stories, Ángel aclaró lo sucedido cuando un usuario le preguntó si “La Cobra rajó al Tucu” de La Academia.

“Se bajó solo por ‘problemas personales’”, explicó Ángel de Brito. Frente a las sugestivas comillas del periodista, Mariana Brey había ya ofrecido una versión sobre el malestar del Tucu que podría haber desencadenado su renuncia a ShowMatch: “Él estaba muy asustado por la parte mediática, eso es lo que me contaron. Más a partir de que se separó de Jimena Barón”.

