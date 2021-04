En Colón aguardarán por Federico Lértora

El plantel de Colón entrenó este miércoles con la mente puesta en River Plate mientras el cuerpo médico del Sabalero trabaja en la recuperación de algunos jugadores que están "entre algodones". Uno de ellos es Federico Lértora.

Federico Lértora fue sometido a un estudio para determinar el grado de su lesión, y el departamento médico de Colón determinó que sufrió solamente una lesión fibrilar en el isquiotibial izquierdo.

De todas maneras, si bien el estudio que se le realizó a Lértora no determinó una lesión muscular de importancia, no está garantizada su participación en el partido ante River. "Lo vamos a esperar", contaron a Sin Mordaza desde el club.

La intención de Eduardo Domínguez es esperarlo hasta el mismo día de partido, con lo cual queda evidenciada su importancia en el equipo titular de Colón. Si no está en condiciones de ser de la partida ante River, más allá que el estudio no haya arrojado una lesión de consideración, su lugar sería ocupado por Yeiler Góez y no por Bernardi, que lo suplantó ante Argentinos.