Jueves con actividad para Colón y Unión en la Liga Argentina de Básquet

Este 8 de abril se vivirá una nueva jornada de Liga Argentina. Todos duelos por la Conferencia Norte: Colón vs Villa San Martín, Unión vs Independiente y Echagüe vs Tiro Federal en Paraná y Estudiantes (T) vs Ameghino y Riachuelo vs Barrio Parque en La Rioja.

COLÓN - VILLA SAN MARTÍN

Día: Jueves 8 de abril

Hora: 16:30 TV: basquetpass.tv

Árbitros: Jorge Chávez - Raúl Lorenzo - Franco Anselmo

Estadio: Luis Butta (Paraná)

Rachas: Colón se recuperó de cinco derrotas en fila (Norte, San Isidro, Barrio Parque, Ameghino y Echagüe) tras vencer a Central de Ceres este miércoles. Villa lleva cuatro victorias consecutivas frente a Riachuelo, Estudiantes de Tucumán, Tiro Federal y Unión.

El dato: Justamente el último triunfo del equipo santafesino antes de caer en la racha de derrotas fue frente a los de Resistencia por 79 a 77. Fue una de sus tres únicos festejos hasta el momento.

Parte médico: Los dos planteles estarán en condiciones para esta noche.

ESTUDIANTES (T) - AMEGHINO

Día: Jueves 8 de abril

Hora: 19.00 TV: basquetpass.tv

Árbitros: Leonardo Barotto - Nicolás D´Anna - Ezequiel Silva

Estadio: Superdomo (La Rioja)

Rachas: A esta instancia, los villamarienses llegan como el 2° mejor equipo de la Conferencia Norte, con un récord de 6 festejos y 2 caídas. Estudiantes tiene un registro de 6-3. Los de Tucumán llevaban seis triunfos en fila y cayeron en su último partido ante Villa San Martín.

El dato: En La Rioja, Ameghino afrontará desde el jueves una tercera parada de Liga Argentina que lo pondrá frente a frente con equipos a los cuáles ya enfrentó en esta temporada 20/21. El calendario indica que, en primer turno, el rival será Estudiantes de Tucumán, quien tiene en sus filas a Emiliano Lezcano, jugador de la institución a préstamo. Ante los tucumanos, en la primera parada, los dirigidos por Pablo Castro lograron un triunfo por 89 a 71.

Parte médico: Los dos planteles estarán completos.

UNIÓN - INDEPENDIENTE

Día: Jueves 8 de abril

Hora: 19.00 TV: basquetpass.tv

Árbitros: Sebastián Vasallo - Ezequiel Macías - Alejandro Costa

Estadio: Luis Butta (Paraná)

Rachas: El Tatengue venía de tres triunfos ante San Isidro, Barrio Parque y Sportivo América pero cayó en el inicio de esta burbuja ante Villa San Martín. Inde cosecha dos derrotas frente a Ceres y Echagüe.

El dato: Guillermo Aliende dejó de ser el entrenador del conjunto santiagueño en su lugar llegó Juan Siemienczuk, quien ya dirigió el primer partido de Inde este miércoles.

Parte médico: Los dos equipos estarán en condiciones.

RIACHUELO - BARRIO PARQUE

Día: Jueves 8 de abril

Hora: 21.30 TV: basquetpass.tv

Árbitros: Sergio Tarifeño - Micaela Prado - Matías Montoya

Estadio: Superdomo (La Rioja)

Rachas: Riachuelo cosecha nueve derrotas en total y solamente una victoria en la Liga Argentina frente a Tiro Federal. Barrio Parque superó a Deportivo Norte en su última presentación.

El dato: En los primeros minutos de este jueves, el plantel del Club Atlético Barrio Parque partió hacia La Rioja, donde participará a partir de hoy, en el estadio Superdomo de esa ciudad, de la tercera "burbuja" de la zona norte de la Liga Argentina. El plantel dirigido por Elian Villafañe entrenó el lunes y martes y este miércoles trabajaron en el gimnasio y repasaron videos de partidos anteriores, para luego prepararse para el viaje. Enzo Rupcic, con reciente paso en Oberá pero perteneciente a la Gloria, se suma al elenco cordobés para la Liga Argentina como reemplazante de Enzo Machuca.

Este jueves será histórico para el representativo riojano en la segunda categoría del básquet nacional, ya que hará su flamante debut como local frente a Barrio Parque de la provincia de Córdoba. El alero Demián Álvarez se sumó al equipo riojano pensando en la tercera etapa de la Liga Argentina.

Parte médico: En esta oportunidad no serán de la partida en Barrio Parque, debido a sus contagios de Covid, Emiliano Rossi, Agustín Jure, Ignacio Moyano Guzmán y Alejo Cecchi. En Riachuelo continúan trabajando normalmente con el resto del plantel, Juan Meza y Lucas Gallardo, que se recuperaron de sus respectivas lesiones.

ECHAGÜE - TIRO FEDERAL

Día: Jueves 8 de abril

Hora: 21:30 TV: basquetpass.tv

Árbitros: Javier Mendoza - Fabio Alaniz - Iván Andereggen

Estadio: Luis Butta (Paraná)

Rachas: El conjunto de Paraná ganó sus últimos cinco juegos frente a Ameghino, Deportivo Norte, San Isidro, Colón e Independiente. Tiro intentará recuperarse de cuatro caídas frente a Riachuelo, Estudiantes (T), Salta y Villa San Martín.

El dato: Ya se midieron esta temporada y fue con triunfo para el elenco de Morteros por 76 a 63, el pasado 24 de febrero.

Parte médico: El entrenador de Echagüe, Oscar Bonell, quedará aislado por ser positivo de Covid-19, rescatando que se encuentra en buen estado de salud. Esto impedirá que dirija al equipo en esta sede.