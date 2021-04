La odisea de un santafesino en Bariloche: “Me amenazaron de muerte. Fue terrorismo puro”

La presencia de la exministra de Seguridad de la Nación y presidenta del Pro, Patricia Bullrich, despertó el repudio de familiares de Santiago Maldonado y del joven mapuche Rafael Nahuel, que fue asesinado en noviembre de 2017 en Villa Mascardi.

Es por esto que una multitud cortó la ruta 40 impidiendo, entre otras cosas, el paso de una familia santafesina que debía llegar al aeropuerto para emprender el regreso de sus vacaciones. Juan Pablo Carrizo trató de dialogar con los manifestantes que reaccionaron golpeándolo.

En diálogo con Mañana OH! por Cadena OH! Carrizo, quien al momento de los hechos, se encontraba con su mujer y sus dos hijos pequeños, relató que “teníamos que ir a la ciudad de Bariloche y después al aeropuerto, estaba el corte de esta gente y la policía me paró tres kilómetros antes y me avisaron del corte, llegué al lugar para hablar con la gente y les expliqué mi situación y que no tenía dinero para quedarme más días”.

“Estábamos hablando bien, y de la nada uno, Juan Pablo Koigán, me pega una piña. Eran como 30, con boleadoras y sabemos que están armados. Me pegó y no me quedó otra que recular, tuve que salir corriendo, subir a la camioneta y buscar un lugar donde dejar a mi familia segura”, relató Carrizo.

Tras el violento y desagradable episodio, Carrizo contó que se dirigió a una comisaría cercana donde no le tomaron la denuncia porque insólitamente “no había computadoras”, y agregó: “Llamamos a la fiscalía y me dijo que tenía que ir a Bariloche a hacer la denuncia”.

En otro tramo de la nota, Carrizo reveló que lograron llegar al aeropuerto gracias a vecinos de la zona que lo cruzaron en lancha.

Carrizo reveló que el que le propinó la golpiza “es el jefe de la comunidad” y advirtió: “Hay que aclarar que se dicen mapuches pero nada que son, son terroristas, no tienen nada que ver con los mapuches, son cavernícolas, no tienen códigos”.

“Es el peor momento que viví en mi vida, mis hijos la pasaron peor. No podes circular por el país libremente, cualquier excusa para cortar, esta gente hace lo quiere, y en el medio estamos nosotros”.

“Me amenazaron de muerte. Fue terrorismo puro”, contó angustiado Carrizo.

Rechazo a Patricia Bullrich

Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad de la Nación cuando asesinaron a Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017, y a Rafael Nahuel la tarde del 25 de noviembre de 2017.

La investigación por la desaparición de Maldonado estuvo totalmente contaminada por cuestiones políticas, al punto de que la ministra llegó a negar que las fuerzas federales hayan tenido algo que ver con la muerte del joven. Luego se comprobó que las pericias habían sido falsificadas, y que a Maldonado lo habían matado en la represión de la gendarmería nacional al pueblo mapuche.

La investigación por Rafael Nahuel lleva más de 3 años abierta y el homicidio sigue impune. Las pericias sostienen que la bala que mató al joven de 22 años salió del arma de un albatros de Prefectura Naval. Bullrich desde el primer momento sostuvo que el joven mapuche había muerto durante un enfrentamiento entre mapuches armados que atacaron a los albatros que se defendieron.

En este contexto, este miércoles Bullrich visitó la provincia de La Patagonia. Alrededor de las 14.30, un grupo de policías llegó y se ubicó en el acceso principal al hotel. Después, abrieron la puerta y salió la comitiva con Bullrich hacia el estacionamiento donde subieron a una combi.

Los policías protegieron la camioneta, mientras los hombres y mujeres mapuches le gritaban asesina a la exministra. “¡No van a tener paz en el territorio mapuche!”, le advirtió un dirigente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche. El grito de "racistas" se mezclaba con el silbido fuerte del viento que soplaba desde el lago Nahuel Huapi.

Ante esto se desataron los incidentes, entre la comitiva y los manifestantes, en lo que el santafesino Carrizo sufrió la agresión de otro hombre.

