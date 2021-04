Mayores podrán ser registrados en sus barrios para acceder a la vacuna

La Municipalidad de Reconquista informó que puso a disposición de los ciudadanos "cuatro puntos estratégicos de conectividad para acceder a la página web de la Provincia dónde se obtienen los turnos para la vacuna del COVID-19".

Explicaron que "este servicio busca avanzar en la inclusión digital y facilitar el acceso a internet para ingresar a la plataforma".

A su vez, aclararon que la Subsecretaria de Salud no realiza las inscripciones ni brinda los turnos. Sólo asiste a personas mayores de 65 años que aún no se hayan anotado y no tengan acceso a internet.

Requisito

Los turnos pueden ser solicitados por terceros, pero estos deben presentarse en los puntos estratégicos con el DNI del solicitante.

Todos los solicitantes deben contar con un número de teléfono y mail.

Los lugares con acceso a internet son: el CIC del barrio América, CIC del barrio Lanceros del Sauce, Cheroga; y el Nido deñ Puerto.