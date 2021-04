Jorge Broun sobre el "Kily" González: "No está bueno ir partido tras partido"

El arquero de Rosario Central Jorge Broun, se mostró molesto por el ultimátum que ha trascendido para Cristian González en caso que no logre la victoria ante Banfield, equipo que llegará sensiblemente disminuido a este duelo. "Mas allá que son chicos, son inteligentes y saben lo que nos jugamos", dijo.

Y agregó que "no comparto lo que dicen de lo que puede pasar después del partido, porque no está bueno ir partido a partido, que si ganás está todo bien y si perdés todo mal y se puede ir el DT. Esto no es lo ideal, lo ideal es trabajar tranquilo, y el Kily, de parte del plantel, el apoyo lo tiene así que es cuestión de preparar el partido ante Banfield de la mejor manera posible", enfatizó.

En consonancia con una semana de aguas agitadas y reuniones con los directivos, Fatu entregó su consejo: "Es un momento del club para estar lo mas calmo posible, no solamente nosotros dentro del campo de juego sino también los directivos, la gente misma y sabiendo que es un equipo en formación de algunos chicos sin dejar de tener objetivos, que habrá partidos muy buenos, otros no tanto y debemos apuntar al equilibrio", recalcó.

"Entiendo como es el club, lo conozco bien y la mayoría de los que estamos también. Es un club que es diferente al resto, que te exige estar al máximo y está en un momento que le pasa al 95 por ciento de los clubes de Argentina que es la irregularidad, sacando a Colón que tuvo un muy buen arranque y a Vélez, que incluso se comió siete goles en un partido. Con la camiseta ya no se gana, está todo muy parejo y muy regular", finalizó.

Con info de TyC Sports