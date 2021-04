Chiaraviglio celebró que avancen las gestiones para mejorar el CARD

El atleta santafesino Germán Chiaraviglio se mostró sorprendido y satisfecho de lo anunciado por la secretaría de Deportes de la provincia respecto al mantenimiento del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe.

El deportista realizó una publicación en su cuenta de Instragram denunciando el estado de abandono del predio. “No solo desde su infraestructura y mantenimiento, con sus pastos altísimos, suciedad constante, reiterados hechos de inseguridad, colchones, cajones, jaulas de lanzamiento, correderas y desagües rotos, sino también desde su conducción”, comentó Chiaraviglio.

Al parecer, su declaración tuvo repercusiones y se realizó una reunión entre la Federación de Atletismo de Santa Fe y la secretaría de Deportes de la provincia. Así, el área del gobierno se comprometió para regularizar acciones para el CARD, establecer acuerdos con empresas de corte de pasto, de limpieza, y mejorar la vigilancia. A su vez, se abrirá también los fines de semana.

Por otra parte, se destinará una suma de dinero para recuperar a nuevo el cercado perimetral del predio, se acondicionará una senda peatonal circundante y se instalará iluminación para las prácticas nocturnas. Se asumió también el compromiso de reparar de colchones y cubiertas para la zona de salto en garrocha. La segunda etapa consistirá en la construcción de un hotel deportivo.

"Me pone contento, pero no te puedo decir si fue vinculante con lo que publiqué el otro día. Me pone contento de escuchar este compromiso y estas gestiones. Ojalá que en un plazo coherente se pueda avanzar. Hay cosas que se pueden resolver bastante rápido", destacó el entrevistado. A su vez, aclaró que lo publicado "no tuvo que ver con la coyuntura, hace años que viene mal el CARD".

Competencias

Por último, Chiaraviglio detalló en qué momento de su carrera se encuentra. Este sábado, competirá en el 101° Campeonato Argentino de Mayores a realizarse en Concepción del Uruguay los días 9,10 y 11 de abril.

"Es importante porque otorga 100 puntos extras para el sistema de clasificación por ranking. Hoy estoy en el puesto 28 de 32 que van a ir a los Juegos Olímpicos. Si gano me llevo los 100 puntos sumados a la marca que logre. Estoy en buenas condiciones de entrenamiento, me preparé muy bien", destacó el atleta.

