Colón volvió al triunfo en la Liga Argentina

El Sabalero le ganó por 80-49 a Independiente en un duelo directo por la zona baja de la tabla pero que, en este caso, a los santafesinos les llegó un triunfo vital para empezar a despegar. Dmonta Harris y Pedro Bombino fueron los máximos destacados.

Colón necesitaba un triunfo de estas características para elevar nuevamente su confianza. En este punto no era tanto por su rival, un Independiente que está sumergido en una racha negativa y que no puede salir del fondo de la tabla, pero sí era clave para el Sabalero ganar de esta forma, por más de 30 puntos y sabiendo que esto le puede dar un impulso considerable para escalar en la Conferencia Norte. No está todo dicho, pero dio ese paso y ya ganó 2 de los últimos 3 que jugó, lo que es un buen síntoma.

Fue victoria para los santafesinos por 80-49 esta tarde en el Luis Butta de Paraná. En un encuentro donde dominó desde el primer cuarto, con defensa sólida y con grandes resoluciones en ofensiva. Llegó a sacarle una máxima de 36 puntos, anotándole mucho de contragolpe, en segundas oportunidades y capitalizando bien las pérdidas de su rival.

Le sacó casi veinte puntos al descanso largo, arriba de treinta al culminar el penúltimo parcial, y arrancando el último epidosio plasmó esos +36 tras un doble de Diego García (restando exactamente 5 minutos para el final). Desde el arranque mostró una mayor intensidad, y ya cerrando el segundo periodo prácticamente había empezado a sentenciar la historia a su favor.

Tal vez no fue un amplio ganador en la lucha rebotera (45 a 40), pero sí tuvo una efectividad con la que le alcanzó para liquidar a su rival: 44% contra el 29% de Inde. Y entre los argumentos con los que contó en ataque, el extranjero Dmonta Harris (20 puntos y 13 rebotes) y Pedro Bombino (14 más 8) demostraron justamente por qué en esas segundas chances siempre dominó Colón, más allá de que, como decíamos, las diferencias en rebotes no se hicieron tan grandes.

Por eso Colón necesitaba ganar de esta forma para perfilarse mejor en la tabla, trepar algunos lugares y estirar su registro a 4-9. Claro que todavía deberá seguir creciendo, pero este paso por Paraná no lo está cerrando mal y mañana, contra Tiro Federal, tendrá un duelo directo dentro de su lucha.