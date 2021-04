Michlig: "Las provincias de la región centro deberían comprar más vacunas"

El senador Felipe Michlig explicó en CADENA OH! que "ante la cantidad insuficiente de vacunas contra el COVID-19 remitidas por Nación para cubrir la población objetivo, la Provincia debería procurar su compra. Creemos conveniente realizar tales gestiones mediante la figura de la región centro, que posibilitaría mejores resultados, atento a la sinergia que tal ámbito regional implica, en términos de escala de contratación y de poder de negociación".

En los fundamentos del proyecto de comunicación, los legisladores radicales señalaron que "en el caso que se hayan realizado algunas tratativas preliminares con tales empresas, se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre los pormenores y avances logrados".

"Desde hace ya meses el Gobierno nacional comenzó a poner en operación el Plan de Vacunación contra el COVID-19. El mismo, en sus aspectos estructurales y logístico, consiste en una asignación de funciones a los diferentes niveles de Estado y una coordinación permanente, aseveró.

Entre las funciones asumidas por el Gobierno nacional se destaca la de adquisición de dosis de vacunas y la definición de reglas de priorización para la inoculación de la población.

Por su parte, "las provincias asumieron la función de implementar en sus territorios la inoculación efectiva de la población objetivo, poniendo en funcionamiento los centros de vacunación respectivos e implementando los procesos logísticos materiales e informativos que permitan una sincronización adecuada entre la disponibilidad de las dosis en cada centro y la concurrencia en día y hora por parte de la población objetivo. Sin perjuicio de ello, también cabe destacar la presencia operativa de otros actores no gubernamentales, tales como los efectores privados que, en cierta forma, contribuyen al alcance de la vacunación de la población objetivo", explicó.

Según Michlig, "mas allá de dicha función asumida por las provincias y la performance observada por cada Estado provincial de eficacia en el ejercicio de tal función, se ha observado que algunos gobiernos provinciales han iniciado y mantenido gestiones y tratativas preliminares ante empresas propietarias y/o productoras de dosis de vacunas contra el COVID-19, tendientes a implementar un canal adicional de obtención de dichas dosis que complemente las que provee el Estado nacional y posibiliten un ritmo mayor de vacunación en el territorio provincial".

"Esto se debe a que, tanto el estado de la República Popular de China como el de la Federación Rusa, solo convienen la provisión de dosis de sus respectivas vacunas con estados nacionales soberanos. No obstante, en el caso de los laboratorios que no pertenecen a dichos Estados pueden convenir la venta de tales dosis, no solo con estados soberanos nacionales, sino también subnacionales y cualquier agente privado que resulte admisible", precisó.

Provincias de la región Centro

Para Michlig, "en las últimas semanas se ha hecho público que algunas provincias estaban intentando esta iniciativa como una posibilidad de añadir un canal adicional de obtención de dosis, que complemente el proveniente desde el Estado Nacional"

En tal sentido, "se considera que la figura de la región centro permitiría potenciar tales gestiones y permitir mejores resultados, atento al volumen de demanda de dosis implícitas y al alto nivel de legitimidad que goza tal región. Es por ello que se considera necesario que se realicen gestiones en tal sentido, coordinando con las demás provincias integrantes de dicha Región Centro".

Por último, sostuvo que "observando declaraciones públicas recientes, resulta necesario solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia que informe si ha llevado a cabo iniciativas en el mismo sentido y los avances logrados".

"Resulta conveniente destacar que las provincias cuentan hoy con recursos financieros no reembolsables otorgados por el Estado nacional que podrían ser destinados a financiar tal provisión de dosis de vacunas",concluyó el legislador.

