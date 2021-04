Uber comenzará a tratarse en el Concejo

El Concejo Municipal comenzará a debatir hoy el proyecto de regularización de la actividad de la aplicación de transporte Uber. La iniciativa, ingresada por la concejal del Pro Renata Ghilotti, traerá una álgida discusión ante la polarizada posición de los diversos sectores, que ya delinearon sus posturas.

"Es el momento de discutir si queremos Uber o cualquier otra aplicación. El sistema de transporte de Rosario está en emergencia y los usuarios demandan soluciones inmediatas", expresó la referente de JxC y agregó: "Sabemos los problemas que tienen los vecinos para conseguir un taxi o tomar un colectivo de noche; ni hablar en fechas como Navidad y Año Nuevo. Incluso hay barrios adonde el transporte público no llega".

Respecto al proyecto que presentó ante el cuerpo deliberativo local, Ghilotti explicó que la iniciativa busca regular el uso de plataformas electrónicas administradas por un Intermediario, mediante el uso de dispositivos móviles con sistema de posicionamiento global que conecten conductores con usuarios a cambio de un precio, "esto le puede dar una solución complementaria a la movilidad de Rosario", agregó.

Por otro lado, el edil justicialista Eduardo Toniolli sostuvo que “Uber intentó entrar a la fuerza en Rosario, no pudo, y ahora busca instalar la idea de que es necesario que lo regulen. El transporte de pasajeros ya está regulado por el Estado municipal (que determina cantidad de licencias, horarios de prestación, características de los móviles, requisitos para conductores), porque es un servicio público, y tiene que preservarlo de que alguna empresa adquiera posición dominante y destruya al resto de los prestadores, para imponer luego sus propias reglas”, argumentó.

Para el concejal, “el debate no es Uber si o Uber no, sino si queremos que el transporte de pasajeros lo presten autos habilitados y monitoreados en tiempo real por el municipio, que es una forma de cuidado, o si aceptamos que sea por medio de autos particulares, sin control estatal, que es lo que quiere Uber. El proyecto del Pro es un traje a medida de la multinacional y promueve esto último”, advirtió. Y disparó con munición gruesa: “Uber es la remisería trucha más grande del mundo, desconoce al Estado, a sus trabajadores, y no le importa lo que le pase a sus usuarios. De esta manera no vamos a mejorar nuestra movilidad, sino todo lo contrario”.