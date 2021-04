Juan Manuel Azconzábal: "Esto sigue y tenemos trabajar con perfil bajo, nada más"

Unión logró una gran victoria frente a Boca, en el estadio 15 de Abril, para llegar a los 14 puntos, y trepar al tercer puesto de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Leer también: Nicolás Peñailillo, tras su gol y victoria de Unión: "Fue el partido soñado"

En el arranque de la conferencia, Azconzábal analizó: "Hay tranquilidad por lo que viene mostrando el equipo, por el esfuerzo y el compromiso. Jugar contra uno de los mejores equipos del fútbol argentino con un poderío económico importante, el resultado reconforta y es un paso adelante para el equipo. El aspecto táctico en líneas generales fue correcto y la actuación entiendo que también fue positiva".

Más adelante, destacó: "Interpreto que el primer tiempo nosotros tuvimos mucha actitud pero a la pelota la manejó más Boca, a veces uno puede planificar el adversario te marca la diferencia por detalles. En el partido anterior desde el aspecto táctico no tuvimos sorpresas del adversario, pero el rival se prepara, tiene cualidades y hasta pueden ser superiores en las individualidades y en el cuerpo técnico. El partido de hoy se terminó dando a favor nuestro. En el segundo tiempo tuvimos mejor distribución del balón, lo administramos de mejor manera pero nos faltó eficacia. El fútbol argentino te da esa chance de ilusionarte cada vez que se enfrentan presupuestos dispares. Me pone contento porque me dicen que desde 2003 no le ganaba a Boca acá, es decir que también le dieron la alegría al hincha desde ese aspecto".

Sobre la clave para cambiar de un tiempo a otro, dijo: "Con Vélez llegamos mucho más. Por eso el fútbol a veces es más fácil explicarlo cuando ganás. Con Vélez creamos situaciones y no de contragolpe como ante Boca, sino por elaboración. Es difícil, debería mentir, nos tocó ganar, fuimos sólidos, no hubo espacios entre líneas, y el rendimiento de los chicos fue correcto".

"Boca vino a ganar el partido y nosotros le ofrecimos oposición, lo queríamos ganar, más allá de los principios que puede tener un entrenador en cuanto a la búsqueda de juego, debemos adaptarnos al material de trabajo, confiar y hacer una observación del adversario. En los resultados hay un equilibrio entre lo que propone el que gana y lo que dispone el que no le toca ganar. Entiendo la envergadura del rival, pero son tres puntos, es un paso adelante para muchos chicos jóvenes que están con ganas de afianzarse. Debemos pensar que esto sigue y trabajar con perfil bajo, nada más", destacó en otra parte de la charla el Vasco.

Y luego dijo: "Hoy le ganamos a Boca y son cuatro periodistas, cuando empatamos con Sarmiento eran ocho. Es difícil encontrarle una explicación, es así el fútbol. Debemos ser equilibrados, lo que es de afuera es pasión pura. Nosotros tenemos que ser equilibrados, porque pasás de la caricia a la cachetada. La cautela es buena. Ganar te da un regocijo pero mañana tenemos que pensar en otra cosa".

"Esto alimenta la ilusión del jugador, ir sobre una idea más allá de estar convencido, lo que es ajeno al futbolista la información que viene es la del resultado. Esto es una alegría, es una ratificación de sus cualidades, a nosotros como cuerpo técnico nos ayuda a que tengan autoestima. Es un triunfo que ayuda por lo que es el adversario, y nosotros no podemos dejar de hacer la lectura que el equipo al que enfrentamos tiene jugadores de primerísimo nivel, no sé si hicieron un buen partido pero tiene mucho que ver Unión en eso", agregó el entrenador de Unión.

Más adelante se refirió al rendimiento de Brian Blasi y Matías Nani y afirmó: "Lo que buscamos como grupo es que estén todos con la iniciativa de pelear un puesto, el que claudica pasa a tener menos alternativa, esto es así, es mérito de los jugadores lo que se logró hoy y lo que se hizo con anterioridad. Les adjudico a ellos el mérito de este triunfo".

Con info de LT10