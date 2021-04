Chiche Gelblung opinó sobre la muerte de Mauro Viale: "Lo mató la vacuna"

Samuel “Chiche” Gelblung se quebró al aire en América TV por la muerte de su colega y amigo Mauro Viale.

Viale falleció este domingo 11 de abril a los 73 años de edad mientras estaba internado por una neumonía bilateral derivada del Covid-19.

“No lo puedo creer todavía, no lo puedo entender. Tampoco sé exactamente lo que pasó, si una complicación de la vacuna o la trombosis. Nadie se cuidaba mejor el cuerpo que Mauro, que hacía gimnasia todos los días a las 6 de la mañana. No lo puedo creer, estoy demolido”, comenzó el periodista en diálogo con El Show de Los Escandalones.

“No lo mató salir a laburar, lo mató aparentemente la vacuna. No sé qué carajo pasó" (chiche gelblung).

“Estuve con él hasta el miércoles pasado y después no lo vi más. El cubría de 6 a 9 y yo de 9 a 12. El jueves no vino porque se fue a vacunar, y el viernes me entero de que había dado positivo. Se fue un grande”, continuó Chiche, conductor de Radio Colonia, entre lágrimas con respecto a Mauro Viale.

“No estoy seguro de lo que digo, no lo puedo creer, estoy muy triste. Él se cuidaba, qué se yo”, dijo Gelblung en diálogo con Rodrigo Lussich, y luego añadió: “No lo mató salir a laburar, lo mató aparentemente la vacuna. No sé qué carajo pasó. Un tipo sano, flaco, con todos los parámetros fantásticos. Nada te garantiza nada, qué vas a hacer, te juro que no lo puedo creer”.

La vacuna

El conductor de A24 y Mauro, la pura verdad (América TV) había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 el pasado día miércoles.

Por cuestiones del periodo de incubación, se cree que el contagio del padre de Jonatan Viale pudo ocurrir antes de que reciba la dosis, y es clave señalar que los efectos de inmunización de la vacuna responden a partir de los 14 días.

