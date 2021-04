Amazon no tendrá un sindicato de trabajadores

Los empleados del centro logístico de Amazon en la ciudad estadounidense de Bessemer (Alabama) decidieron mayoritariamente no sindicalizarse, tras haber votado un 56 por ciento en contra de formar un gremio.

En los Estados Unidos para que un sindicato represente a los trabajadores de una empresa, la mayoría de ellos debe votar a favor de esa representación en unas elecciones.

De los 5800 empleados de Amazon en el centro de Bessemer que estaban llamados a las urnas, únicamente acudieron a votar 3215 empleados. El conteo final de los votos, que se alargó durante más de una semana, finalizó con 1798 votos en contra y 738 a favor.

Leer también: Los empleados de Amazon votan sobre la creación de su primer sindicato

Acusaciones

El Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes (RWDSU), sobre el que se votaba, anunció que denunciará a Amazon por prácticas laborales injustas ante los reguladores de Trabajo de los Estados Unidos. La fuerza sindical asegura que la empresa “interfirió” con el derechos de los trabajadores a votar “en una elección libre y justa”.

El RWDSU pide que no se tenga en cuenta el resultado de las elecciones porque la conducta de Amazon “creó una atmósfera de confusión, coerción y/o miedo a las represalias”.

“Nuestros empleados escucharon muchos más mensajes anti Amazon desde el sindicato, los políticos y los medios que lo que escucharon de nosotros. Y Amazon no ganó: nuestros empleados tomaron la decisión de votar en contra de unirse a un sindicato”, destacó la compañía de Jeff Bezos en un comunicado. “No somos perfectos, pero estamos orgullosos de nuestro equipo y de lo que ofrecemos y seguiremos trabajando para mejorar cada día”, agregó la empresa.

Leer también: Filtraron los datos personales de 533 millones de usuarios de Facebook

Por su parte, la Federación Nacional de Minoristas, que representa a la patronal, se congratuló por unos resultados “claros” obtenidos tras un proceso “que funciona como es debido y que permite a los trabajadores tomar decisiones informadas”.

Amazon es el segundo empleador en los Estados Unidos, por detrás de Walmart, pero sus trabajadores no están representados por ningún sindicato. Estas elecciones sindicales fueron las primeras que afronta la empresa en más de siete años, desde que en 2014 los trabajadores de uno de sus almacenes en Delaware también votaran en contra de sindicalizarse.

Alta rotación, la clave para no sindicalizarse

El experto en Amazon Robin Gaster, profesor visitante de la Universidad George Washington, le explicó a la agencia de noticias EFE que la ausencia de sindicatos en la firma se debe fundamentalmente a un modelo de empleo basado en unos altos índices de rotación.

Leer también: Acusaron a Google y Facebook de generar adicción en los menores

“Es un entorno muy difícil para que se formen sindicatos, porque estos requieren confianza y solidaridad entre los trabajadores, pero en Amazon no les da tiempo porque los trabajadores están constantemente entrando y saliendo”, apuntó Gaster, autor del libro Behemoth, Amazon Rising: Power and Seduction in the Age of Amazon (Behemot, la subida de Amazon: poder y seducción en la era de Amazon).

Además, según el experto, la empresa puede filtrar con relativa facilidad, mediante entrevistas y el análisis de su historial laboral, nuevas contrataciones potenciales para asegurarse de que no son favorables a la sindicalización.

Fuente: TN Tecno