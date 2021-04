Peñailillo contó por qué no puede ver los partidos en Argentina

Peñailillo, quien le hizo el gol a Boca, no tiene cable por aún no tener DNI argentino

El futbolista chileno que le dio el triunfo a Unión contó en Paso a Paso por qué no puede ver televisión. Y Moyano, quien lo lleva en su auto, bromeó: "Ahora en Santa Fe puede hacer lo que quiera".

Unión metió un triunfazo que lo dejó tercero en su zona. Por la mínima, venció nada menos que a Boca gracias al gol de Nicolás Peñailillo a los cuatro minutos de la segunda parte. El chileno fue el héroe de la tarde noche en el Estadio 15 de abril, y luego del encuentro no se perdió la chance de hablar con Paso a Paso que se emite en el canal TyC Sports.

Peñailillo se encontró la pelota dentro del área, y con una media vuelta metió un zurdazo que venció la resistencia de Esteban Andrada. La puso cruzada, al ladito del palo. No pasó desapercibido dentro del campo, ni afuera...

El periodista de Paso a Paso comenzó consultándole si miraba el programa, pero el zurdo sorprendió al decir que últimamente no pudo porque "no puedo contratar el cable, no tengo el DNI todavía, pero siempre los estoy mirando por las redes sociales". Hace dos meses que el chileno de 29 años llegó a Argentina como refuerzo del Tatengue, por expreso pedido de Juan Manuel Azconzábal.

"Hay que sacarle el cable", le pidió el cronista a Sebastián Moyano, quien bromeó: "Ahora en Santa Fe, por lo menos por estos días, puede hacer lo que quiera. Sino, que venga a casa y le presto el tele, si va a seguir haciendo goles importantes...". Además, el arquero es quien traslada en su auto a Peñailillo: "Esta semana no le cobro", tiró entre risas.