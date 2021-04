Vélez perdió ante Atlético Tucumán en Buenos Aires

Vélez Sarsfield, aún líder de la zona B de la Copa de la Liga Profesional (LPF), exhibió una discreta imagen y cayó sin atenuantes con Atlético Tucumán, por 2-0, en partido válido por la novena fecha del certamen.

El equipo dirigido por el cordobés Mauricio Pellegrino continúa, pese al tropiezo, en lo más alto de la clasificación grupal, con 19 unidades, manteniendo las tres de ventaja sobre Lanús, que hoy también perdió con Newell’s (1-3).

El atacante Oscar ‘Junior’ Benítez (Pt. 13m.) y el ingresado Augusto Lotti (St. 30m.) convirtieron los tantos del elenco ganador, que no tuvo en su formación inicial al volante ofensivo Ramiro Carrera, afectado por una angina con placas de pus (se descartó el Covid-19).

El primer tiempo arrancó con un planteo cauteloso de Vélez, que salió a esperar las embestidas del ‘Decano’ tucumano, para así manejarse de contra.

Pero el equipo del DT Omar De Felippe tampoco aceptó el convite de erigirse en protagonista ambicioso, razón por la cual la posesión dividida del balón se erigió en factor común.

Entonces, un error podía desembocar en la apertura del tanteador. Y esa equivocación llegó en el equipo visitante, cuando el chileno Galdames perdió un balón en la salida; Heredia robó y habilitó a Toledo, quien alargó para ‘Junior’ Benítez, que definió para marcar ante Lucas Hoyos: 1-0.

Vélez necesitaba salir a remontar la desventaja. Pero sus circuitos futbolísticos, con un Ortega devenido más a una suerte de ‘lateral bis’ antes que volante por izquierda, no carburaron y la generación de chances de gol quedó como déficit.

Por eso, el primer período de los conducidos por Pellegrino fue bastante flojo y el triunfo de Atlético, sin deslumbrar, por cierto, asomaba lógico.

En la segunda etapa, el entrenador de la formación mandó a la cancha a Juan Martín Lucero, primero; y a Thiago Almada y Luca Orellano, más tarde, con la clara intención de ganar mayor peso ofensivo.

Pero Vélez se pareció poco al equipo de encuentros anteriores, no mostró solidez en el medio y tampoco en el fondo y le costó horrores generar situaciones claras de gol.

Atlético Tucumán esperó agazapado la oportunidad de aumentar la diferencia. Y sobre los 30m., luego de un cabezazo de Marcelo Ortiz en el cual el arquero Hoyos dio un rebote largo, el ingresado Lotti apareció para tocar al gol y ampliar las cifras.

De allí hasta el cierre, al margen de los ingresos de Centurión y Mancuello, Vélez no modificó la imagen y terminó sucumbiendo ante un rival ordenado, que supo golpear en los momentos clave.

Síntesis del partido

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Leonardo Heredia, Abel Bustos, Cristian Erbes y Ramiro Ruiz Rodríguez; Oscar Benítez y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Vélez: Lucas Hoyos; Hernán De la Fuente, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Matías De los Santos; Pablo Galdames, Agustín Mulet y Francisco Ortega; Agustín Bouzat, Cristian Tarragona y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el primer tiempo: 13m. Benítez (AT)

Gol en el segundo tiempo: 30m. Lotti (AT)

Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio, Juan Martín Lucero por Ortega (VS); 10m. Agustín Lagos por Benítez (AT); 20m. Thiago Almada por Janson y Luca Orellano por De la Fuente (VS); 22m. Franco Mussis por Bustos y Augusto Lotti por Heredia (AT); 36m. Federico Mancuello por Mulet (VS); 37m. Ricardo Centurión por Bouzat (VS); 43m. Matías Alustiza por Toledo (AT)

Amonestados: Heredia, Risso Patrón, Marcelo Ortiz, Erbes (AT) De la Fuente, Mancuello (VS)

Cancha: Estadio José Fierro (Tucumán)

Arbitro: Silvio Trucco