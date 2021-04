Continúan los bloqueos en las terminales de ómnibus

Por segundo día consecutivo, transportistas de turismo mantienen el bloqueo en distintas terminales de ómnibus de la provincia en rechazo a las restricciones vigentes en el nuevo decreto nacional que les impide llevar a cabo la actividad con normalidad.

El objetivo es evitar el ingreso de los colectivos de línea y así, que sigan realizando el trabajo impedido para ellos. Según los líderes de la protesta, la manifestación continuará de manera indefinida hasta obtener una respuesta del Gobierno nacional.

Las empresas de turismo consideran que las medidas nacionales “son excesivas” y que las compañías de línea tienen libre tránsito, a diferencia de lo que ocurre con ellas, ya que antes podían hacerlo desde la terminal cumplimiento con todos los protocolos vigentes.

“Estuvimos 9 meses parados, ahora habíamos empezado a trabajar con todos los protocolos pero tenemos que volver a parar”, afirmaron los convocados.

“Las empresas de líneas están viajando al 100 por ciento sin protocolo, ahora el decreto nacional dice que turismo no pueden viajar dentro del país, pero las de línea sí, nos están discriminando. O viajamos todos o no viaja nadie. No queremos subsidios, queremos trabajar”, agregaron.