Buscarán impulsar una ley que ayude a las empresas de transporte santafesino

Los cortes de calles y la toma de terminales por parte de choferes y empresas de colectivos se están replicando en diversos puntos de la provincia. Reclaman poder seguir trabajando para mantener su actividad.

Al respecto, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, expresó que intentarán mocionar una ley que declaren la emergencia y acerquen una solución.

"Esto tiene que ver con esa desproporción en cuanto a lo que es el país, es lo contrario a un país federal. Los subsidios quedan en el conurbano bonaerense y la Capital, en el AMBA, y va muy poco al interior provincial. Y si a esto su mamamos el silencio del gobierno provincial ante el problema, esta nueva ley cobra sentido", destacó.

"No lo podemos hacer todavía porque falta para el período de sesiones ordinarias. Pero estamos trabajando con el justicialismo para poder buscar alguna respuesta a las demandas de este sector que ha sido duramente castigado el año pasado. Hoy se encuentra en una situación de muchas restricciones, necesitan respuestas del Estado para seguir adelante, para que no quiebren empresas y no se pierda el trabajo. También estamos dialogando con la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (A.T.A.P)", informó.

Medidas para paliar la crisis

Destacó que ya el año pasado se reglamentó una ley de emergencia para el sector turístico y actividades relacionadas, para contribuir a la situación. También señaló que se creó un fondo de 800 millones de pesos y se pidió la exención de impuestos, créditos o nuevos subsidios. En este sentido, el entrevistado descargó "le hemos dado todas las herramientas al Ejecutivo, pero no hay respuestas".

Sobre los fondos a utilizar, Michlig fue muy claro: "El dinero está". Señaló que la provincia tuvo más de 20 mil millones de pesos de superávit el año pasado, tiene plazo fijos por 40 o 50 mil millones de pesos con una renta financiera importante, recibió en el primer trimestre 8 mil millones de pesos más de coparticipación, y llegó hace pocos días un ATN de casi 850 millones de pesos.

"Las empresas necesitan del Estado", enfatizo. "Los recursos están, la ley está, falta que se activen los mecanismos para que se concrete esa ayuda", dijo por último.

