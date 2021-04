El reencuentro de Viviana Canosa y Luis Ventura

Después de varios años, los ex Intrusos Viviana Canosa y Luis Ventura se reencontraron al aire en A24. La conductora de Viviana con Vos lo recibió en su programa y juntos recordaron a Mauro Viale, además de limar asperezas y lanzar palos demoledores a los "peces gordos". Además, revelaron un encuentro que tuvieron en la casa de ella tiempo atrás.

En el marco de un homenaje a Mauro Viale, quien falleció a los 73 años el pasado 11 de abril, Viviana Canosa invitó y recibió en su programa de A24 a Luis Ventura, su ex compañero de Intrusos en 2001 y con quien ha mantenido un enfrentamiento durante un largo tiempo.

En medio del recuerdo de Luis Ventura, que horas antes había regresado al piso de Intrusos (América) tras siete años, Canosa señaló: "Vos también sos así", le dijo la conductora cuando Luis comentó: "Lo primero que te preguntaba Mauro era por tu familia". Y continuó: "Yo te conozco. Nosotros fuimos y vinimos. Cuando el otro día nos encontramos me preguntaste si estaba bien y cómo estaba Martina (su hija con Alejandro Borensztein)", remarcó Viviana.

Durante la entrevista, Ventura dijo: "Para mí Mauro no murió. Yo soy un convencido de que la muerte no separa. Yo vivo con mis viejos (cuyos restos tiene en urnas), mis seres queridos. Mis padres me enseñaron a visitar y a venerar a los que partieron llevándole flores todos los sábados a la mañana".

Llegando al final de la nota, Viviana Canosa le pidió a Luis Ventura que le diera sus manos. "Con Luis hemos tenido miles de quilombos", dijo la conductora con sus palmas unidas a las de quien fuera su compañero en Intrusos por dos años. En ese momento Ventura la interrumpió y mirándola a los ojos la contradijo: "No, no, te equivocás, yo no los tuve. Vos te fuiste sin ni un sí ni un no".

"Si yo salí a decir alguna boludez te pido disculpas. Lo dije porque sentí que en tu enojo habías castigado a gente sin voz, a invisibles, cuando vos sabés que los invisibles te quisieron y vos tuviste alguna diferencia con los pescados gordos", indicó Ventura colmando el aire de metáforas. "Sí, con el pescado gordo", acentuó Canosa sin mencionar a nadie pero diciendo todo.

"Con lo que te quiero decir es que aprendí con los años a dar la cara, a no escaparme. Durante muchos años les tuve miedo a los peces gordos, ya no les tengo miedo. Lo que te quiero decir es que como ya no le tengo miedo a los peces gordos y a veces uno se equivoca en la vida porque el miedo te hace huir, y yo ya no huyo de nadie, no hay que esperar que la gente se muera, ni vos ni yo, para decirnos cuántos nos queremos", reflexionó Canosa.

Y agregó: "Vos seguramente defendiste peces gordos y yo hui de peces gordos", insistió la conductora de A24. Pero rápidamente Luis nuevamente la frenó y aclaró: "No, no, ahí te equivocaste, nunca los defendí a los peces gordos, los peces gordos se defienden solos, yo defiendo a los de abajo".

