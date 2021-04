Finalmente, y con mucha alegría, Carmen Barbieri debutó en MasterChef Celebrity 2 (Telefe). La capocómica logró sumarse al reality de cocina que lleva al aire casi dos meses.

Si bien ella fue una de las primeras confirmadas para integrar la competencia, a los pocos días se contagió Covid-19 y producto de ello estuvo internada, en coma farmacológico, en la clínica Zabala durante un mes.

La actriz de 65 años transitó un verano complicado y la enfermedad dejó sus secuelas. En ese sentido, ella misma reconoció que sus cuerdas vocales quedaron dañadas y que le costó levantarse y volver a caminar. Pero fiel a su estilo, luchadora y guerrera, la humorista ya está en el ruedo nuevamente.

Leer también: Carmen Barbieri, en coma farmacológico e intubada por su cuadro de COVID-19

Desbordada de felicidad, al cruzar la puerta y entrar a la cocina del certamen, Carmen manifestó: "¡No puedo creer que estoy en MasterChef, me emociono! Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio fue preguntar si había empezado el programa. Mi hijo me dijo lo que importaba era mi salud". Al mismo tiempo, la artista celebraba “estar viva” y sus compañeros y compañeras expresaban con sonrisas esta nueva y esperada llegada.

Al respecto, Santiago del Moro, el conductor del ciclo, le dedicó unas palabras. “Quiero destacar tu fuerza de estar siempre atenta a lo que pasaba en el programa”, indicó. En ese orden de ideas, el jurado, compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, también expresó el entusiasmo en recibir a la actriz como participante.

"Me emocioné. Es lindo, tenés una luz, un aura espectacular. Entraste sencilla pero con mucha luz. Me alegra que estés acá, te vas a divertir", comentó el chef italiano. Además, Betular agregó: Quería verte en estas cocinas. Fede (Bal) es parte de esta familia. Nosotros somos una familia. No te conocía personalmente pero verte acá completa esta familia".

Por último, Martitegui reflexionó: “Bienvenida de todo corazón, estoy muy contento que estés acá, que estés sana, y que probemos tus cosas”.

Fuente: Exitoina