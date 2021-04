Dos ciudades de Santa Fe tomaron la iniciativa y anunciaron restricciones propias

El municipio de Sunchales informó que desde la hora cero de este miércoles regirán nuevas restricciones durante 14 días. El objetivo es bajar la cantidad de contagios de coronavirus.

Al respecto, el intendente de la ciudad, Gonzalo Toselli, advirtió: “Nuestro sistema de salud está al límite, estamos transitando una curva ascendente y no estamos en el pico de contagios”.

En consecuencia, a partir de hoy, se suspenderán las actividades deportivas en espacios cerrados, aunque sí podrán funcionar los gimnasios y academias con un aforo del 30 por ciento de ocupación. El sector gastronómico (bares, restaurantes, pizzerías, choperías, heladerías y parrillas) deberá cerrar la atención al público a partir de las 21 hasta las 6, mientras sólo se podrá hacer “envíos a domicilio” de 21 a 0 horas.

“Vemos que las fuerzas de seguridad están acompañando en las medidas locales, así como también recibiendo el acompañamiento del Concejo que está preparando una ordenanza para los incumplimientos”, agregó el mandatario local.

Por su parte, Matías Buffa, del Comité Médico remarcó: “Tenemos 25 casos diarios. Hoy no hay camas críticas COVID en nuestro departamento. Por eso, tenemos que pensar en resolver nuestra situación porque la derivación natural hacia Rafaela o la zona no existe como posibilidad”.

San Guillermo

En tanto, la Junta Municipal de Defensa Civil de San Guillermo decidió cerrar a partir de hoy, toda actividad no esencial de 18 a 7. El Dr. Pedro Gimenez sostuvo que “la situación sanitaria en nuestra ciudad es muy grave, no hay camas en lo público, ni lo privado, desde el sistema de salud no vamos a poder dar más respuestas si siguen sumándose contagiados”.

El presidente del Concejo, Gustavo Bagnasco añadió que “hemos tomado estas medidas para poder lograr bajar la curva de contagios que ha sido muy alta en las últimas semanas. Pedimos enorme responsabilidad a toda la ciudadanía con las medidas preventivas para evitar seguir contagiándose de Coronavirus”.

El municipio, además, anunció la suspensión de actividades deportivas y culturales, mientras los bares y cafeterías funcionarán bajo la modalidad “take away”. En tanto, quedaron prohibidas las reuniones afectivas, a la par que se dispuso el trabajo virtual para los trabajadores del municipio.