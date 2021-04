Tercer día consecutivo de bloqueos en las terminales de ómnibus

Los transportistas turísticos bloquean por tercer día consecutivo los accesos a las terminales en Rosario y Santa Fe. Si bien la decisión es a nivel nacional, en ambas ciudades el paro de los trabajadores tuvo su impronta local, lo que generó muchos inconvenientes en el tránsito.

Desde el sector de Transporte de Pasajeros de Turismo Autoconvocados, esperan una respuesta tras la audiencia a la cual fueron citados referentes del sector en el Ministerio de Transporte de Nación.

"Nosotros no somos ajenos a la realidad del país, somos conscientes de los problemas que estamos teniendo y los contagios. Pero nosotros vemos una discriminación: por qué algunos pueden trabajar y otros no. Estamos convencidos que los controles que aplicamos son muy severos y vemos que las líneas no. Hay algo que no nos cierra", expresó uno de los referentes de los transportistas de turismo.

“Estos meses desde que autorizaron desarrollar nuestra actividad, muchas empresas volvieron a recurrir a préstamos, créditos para poder reactivar la fuente laboral. Las empresas de turismo cumplieron en su totalidad con los protocolos establecidos como de transportar de 80% de los pasajeros asumiendo las pérdidas que esto implica“, agregaron.

Ayer, el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Manuel Cecchini, intervino por el reclamo. La intervención del funcionario judicial fue con el objetivo de determinar si la medida de fuerza afectaría el normal funcionamiento del trasporte público.

Tal acción judicial buscó determinar si el reclamo tiene vinculación con el artículo 194 del Código Penal Argentino que sanciona a aquella persona que “sin crear una situación de peligro común” impiden o estorban la funcionalidad de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.