Neymar dijo estar "muy feliz en el PSG"

El delantero brasileño Neymar, figura del Paris Saint Germain que avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones, reveló que "está muy feliz" en el club francés y a su vez enfocado en los próximos objetivos del equipo, de manera que la renovación de su contrato no es un tema que lo inquiete.

"Estoy muy feliz en el PSG, me siento cómodo en el equipo y la renovación de mi contrato no es un tema que me inquiete en estos momentos, prefiero centrarme en los próximos objetivos que son muy importantes", declaró el brasileño, figura del equipo francés que dirige el argentino Mauricio Pochettino, según consignó el periódico deportivo catalán Mundo Deportivo.

Las declaraciones de Neymar llegan un día después de que el PSG dejara en el camino al campeón vigente Bayern Munich en la Liga de Campeones y ante los rumores de una salida hacia el Barcelona en el próximo mercado de pases.

Las declaraciones de Neymar fueron avaladas por el presidente del PSG, Al-Khelaifi, quien añadió que el delantero "se quedará mucho tiempo en el club, dejando claro que no es la intención transferirlo al Barcelona para que vuelva a formar dupla con el rosarino Lionel Messi.