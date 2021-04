Colón y el panorama de jugadores para recibir a Godoy Cruz

Colón redondeó una gran tarea, pese a la derrota, ante River en el Monumental. Con varias bajas, le planteó un partido difícil al Millonario y tácticamente pudo igualar las ventajas individuales con las que suele jugar el equipo de Gallardo.

El inicio de los entrenamientos trajo buenas y malas noticias para Colón y Eduardo Domínguez. El "Pulga" Rodríguez se entrena por su parte, ya que se encuentra aislado, el delantero no tiene síntomas y tampoco sufre inconvenientes físicos. El cuerpo técnico espera por su recuperación, aunque todavía no esta confirmada su presencia para el próximo encuentro. "El sábado le darían el alta", contaron a Sin Mordaza.

Por otro lado, "Federico Lértora no está descartado para el próximo encuentro" contó LT10. Al volante lo aguardarán para ver su evolución hasta el viernes. Sin embargo, Domínguez ya sabe que no va a poder contar con algunos jugadores.

Wilson Morelo no llegará a jugar ante Godoy Cruz ya que no se recuperó de su molestia. Por el mismo problema Gonzalo Piovi tiene muchas chances de quedar afuera, aunque no lo descartaron, es difícil que esté al 100% para el partido frente al Tomba.