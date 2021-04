Estafas por vacunas: "No hay que especular con el miedo de la gente"

Eleonora Aviles, coordinadora de la relación con la comunidad de la Defensoría del Pueblo, comentó que el organismo recibió consultas sobre estafas telefónicas o digitales que comienzan con el ofrecimiento de la vacuna contra el COVID - 19.

"Hemos recibido quejas y preguntas porque a una cantidad de personas se les ofreció la vacuna pero se les indicó que debían ir al cajero automático previamente y generar una clave", explicó.

Leer también: Reforzarán la presencia de policías en la ciudad de Santa Fe

"En el momento que se genera la clave, se genera un crédito que pasa a lo estafadores. Esto es muy común. Generalmente lo sufren personas mayores o que no conocen las dinámicas de los trámites on line. Quienes llaman siempre se presentan de manera muy empática, conocen los datos de las personas a las que llaman, y, sobre todo, no ejercen fuerza ni violencia alguna".

Los engaños cobran fuerza en un contexto de suba de los contagios y en el que la población tiene temores y busca vacunarse. "En este cuadro, hay gente que accede", refirió la entrevistada.

Información oficial

Aviles detalló que los turnos se están dando en los correos electrónicos que las personas pusieron al registrarse o por mensajes de texto, "no por WhatsApp. Si alguien tiene dudas tiene que llamar al 0 800 555 6549, que es del ministerio de Salud, sector COVID - 19. También puede comunicarse con la Defensoría del Pueblo".

Leer también: Especialidades médicas en varios barrios de la ciudad capital

"Toda la información en relación a la pandemia, es de los organismos oficiales. Me parece importante que no juguemos ni especulemos con el miedo, porque esto no nos permite pensar y nos hace equivocarnos", dijo por último.

Escuchar también audio completo: