Sin tregua: Luciana Salazar filosa sobre su enfrentamiento con Redrado

Hubo un breve acercamiento que hacía pensar en una reconciliación entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Sin embargo, tras este breve lapsus todo terminó en un conflicto judicial luego de que se viralizara una foto del economista junto a Lulú Sanguinetti en Miami.

Ahora, en plena guerra y cruce de declaraciones, la futura participante de La Academia de ShowMatch habló a horas de volver a ver a su ex para dirimir cuestiones legales y lanzó fuertes dardos en una nota para Hay que ver. Salazar dejó en claro que -junto a su abogado- pidió expresamente que Martín esté presente en el Zoom para la mediación.

Además, indagada por qué cosas podría manifestar él en dicha reunión, la entrevistada remarcó: “Habrá que preguntarle. Yo tengo desde hace mucho tiempo pruebas de todo. Pero todo lo que se habló, yo no me hago cargo de nada de lo que no haya salido de mi boca”.

Por otro lado, Luciana cerró las puertas a una nueva chance al amor junto a su expareja: “Yo tengo un límite y todo tiene un límite en la vida. Ya es una pesadilla tener que verle la cara justo un martes 13 (de abril)” (por ayer).

“¿Cómo estás vos sentimentalmente vos?”, fue la última entrevista que lanzó Alejandro Castelo, cronista del programa de El Nueve. A lo que Luli cerró, sin filtros: “Estoy perfecta. Tal vez eso molesta y molesta mucho”.

Fuente: Ciudad Magazine