Juan Manuel Azconzábal: "Ante Talleres necesitamos hacer un gran partido para obtener un buen resultado"

Unión viene de lograr uno de los triunfos más importantes de los últimos tiempos, como fue el que logró ante Boca, en el 15 de Abril, y ya se proyecta para el duelo ante Talleres del próximo viernes, desde las 15, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Leer también: Unión palpitó el aniversario 114 con profesionales de la salud hinchas del club

Este miércoles al mediodía Juan Azconzábal brindó una conferencia en el Predio Casasol, donde comenzó hablando de lo que dejó la victoria ante Boca, y dijo: "Ayuda al semblante de los jugadores. Sin embargo ya estamos más cerca del próximo partido que el que fue ante Boca, esperemos que la prestación sea parecida y si la podemos elevar ante un rival muy competitivo ante Talleres, que será un partido muy duro. Que los jugadores sostengan el esfuerzo y sacrificio, necesitamos hacer un gran partido para obtener un buen resultado".

Luego, se le preguntó por el equipo que piensa ante Talleres, y reveló: "Hoy y mañana empezamos a tener la participación del grupo que había trabajado diferenciado. En estos dos días evaluaremos si deberíamos hacer alguna modificación, lo importante es que todos están con la intención de competir y jugársela para ser titulares, luego pasará por nosotros para hacer la mejor elección. Soy de poner a los jugadores que veo en mejores condiciones para un partido, hay veces que los niveles están equiparados y se empieza a jugar con todas las alternativas. Es interesante tener la competencia interna y luego elegir, nada más".

"Es un rival sumamente calificado, está por lo hecho anteriormente a punto de comenzar tres competencias, creo debe ser de los equipos que mejor opciones toman después de los más grandes que están en Buenos Aires en cuanto a la contratación de jugadores, tiene un buen seguimiento y un poderío económico superior a la media del fútbol argentino. La consecuencia de ello es enfrentar a un equipo agresivo y dinámico, con mayoría de jugadores de actitudes de buscar el arco rival de manera constante. En cuanto a Vélez y Boca poseen jugadores de mayor nombre, pero lo relaciono con Talleres, la conclusión es sencilla, Talleres es un equipo preparado para pelear los campeonatos", afirmó en otro tramo de la conferencia.

Y el Vasco apuntó: "Talleres tiene más de 35 profesionales, nosotros debemos prepararnos de la mejor manera y adaptarnos a lo que proponga el adversario. Ellos no van a estar ni cansados ni desconcentrados, enfrentaremos a un rival de elite del fútbol argentino y lo respaldan los resultados de los últimos tiempos".

Más frases del Vasco

Más sobre el partido ante Talleres: "Me resultaría difícil imaginar un partido donde no tengamos la posibilidad de obtener el triunfo, y se da teniendo mayores cantidad de goles, salvo que tengas una alta efectividad, y ahí está relacionado a un alto nivel de competencia y jerarquía. Pensamos que podía ser el partido que se dio en gran parte, pero nuestra intención fue hacer lo que se hizo en los primeros 20 minutos del complemento, donde posicionamos gente en ofensiva. En el primer tiempo nos costó hace más cosas en contragolpe, el equipo en vez de jugar con situaciones de los rivales que te dan la pelota, y nosotros lo podemos hacer. Lo que necesitamos es ser protagonista más allá de la posesión o no. Si el equipo es bueno defendiendo es un buen argumento para posicionarnos más atrás y salir de contragolpe. Pero los rivales juegan, son de jerarquía y es adecuarse a la situación. Debemos tener dentro del juego variantes para ver lo que propone el rival".

Los jóvenes del plantel de Unión: Me manejo con naturalidad, sí que cuando te corrés un poquito del aspecto profesional hablás con un chico de 18 años y no es lo mismo que hacerlo con uno de 30. Lógicamente que debés adaptarte a las circunstancias, las ideas, objetivos y sueños son diferentes, ahí debemos unificar criterios para que Unión como plantel esté en una misma dirección, a ese camino lo deben marcar los jugadores de más recorrido y nosotros predicar con el ejemplo".

El torneo: "Es durísimo, hay mucha igualdad en los puntajes al ser un torneo corto, nosotros debemos prepararnos para el partido ante Talleres, sabiendo que en torneos cortos cada partido se puede denominar como una final, evidentemente es así. Hay frases en el fútbol que pasan los años y siguen vigentes, como que el próximo partido es el más importante. En Argentina cuesta encontrar un torneo anual que no lo hayan ganado River o Boca. Yo me adapto a todo".

Los lesionados del plantel: "Moyano presentó algunas molestias mañana veremos si está competitivo. Ni Galván ni Luna Diale son contemplados. Al jugar tan cercanos y tener la necesidad de un viaje los tiempos se acortan, esperemos que estén para mañana los jugadores que elijamos".

Vasco, sobre Mauro Luna Diale: "La mejor respuesta la tienen los médicos. Lo veo que va evolucionando, me alegro por él, es un joven profesional, como debe ser".

Los jugadores a los que se les termina el contrato: "Mi opinión va a ser en privado, por lo pronto me ocupo de los que están, lo del futuro, más allá de los interrogantes que plantean, no estoy proyectando. Sí es importante que los jóvenes sigan evolucionando para relevar el rendimiento y el patrimonio futbolístico del plantel, que no sean jóvenes que están consolidándose en Primera, sino que sean jugadores profesionales, donde el entrenador de turno considere que la regularidad es una de sus características"

Un mensaje al hincha por un nuevo cumpleaños: "Lástima esta pandemia que no le permite a la gente reunirse para festejar ese amor que tienen por el club, desearle a la institución prosperidad, que todo lo que venga en todas las actividades deportivas sea más que bueno, a la gente decirle de parte nuestra que intentamos respetar nuestro trabajo y hacerle honor al club que estamos representando".

¿Y el manager? "Esa figura está por encima de la mía, no me corresponde decidirlo. La ausencia es algo que se planteó, y me tengo que adaptar, luego la institución, la dirigencia, de Spahn para abajo tomarán la decisión. Estamos acostumbrados a que todos hablamos de todo, me gusta respetar las posiciones, las decisiones y jerarquía que debe haber en una institución, en una empresa. Es el orden que deberíamos tomar, siempre teniendo en cuenta que cuando las cosas están mal hechas los que estamos más abajo tenemos que expresarnos".

Con info de LT10