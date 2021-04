Alberto Fernández retoma este jueves sus “actividades habituales”

Tras cumplir con el correspondiente aislamiento en la Quinta de Olivos luego de haber dado positivo de coronavirus el viernes 2 de abril, Alberto Fernández retomará mañana sus “actividades habituales”.

“El señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel Fernández, se encuentra en buen estado de salud evolucionando en forma favorable, asintomático en el día de la fecha. Se informa que el día jueves 15 retomará sus actividades habituales”, expresaron a través de un comunicado de la Unidad Médica Presidencial.

Se comunicó que el mandatario nacional “seguirá con los controles médicos habituales luego de haber padecido cuadro de COVID”. Apenas terminado el 2 de abril, día en que cumplió 62 años, Alberto Fernández anunció que se realizó un test de antígeno que dio positivo por coronavirus y, en consecuencia, reveló que permanecería aislado en la Quinta de Olivos.

“Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37,3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, publicó recién comenzado el sábado 3 de abril en una serie de mensajes en sus redes sociales.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, concluyó el Presidente ese día.