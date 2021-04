Cantero: “La prioridad es mantener el vínculo presencial”

La ministra de Educación, Adriana Cantero, brindó una ronda de prensa, luego de la Asamblea N°104 del Consejo Federal de Educación (CFE) que se llevó adelante en forma virtual con los ministros de todo el país, y donde se evaluó el estado de situación del retorno a la presencialidad a nivel federal.

Respecto del desarrollo del CFE, la ministra aseguró: “Vamos a trabajar todos los sistemas educativos del país en la retención de los chicos que fragilizaron sus trayectorias educativas, en el acompañamiento y el seguimiento de las mismas, y en multiplicidad de acciones poniendo la lupa en el modelo de la escuela secundaria. Del mismo se aprobaron planes de capacitación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y protocolos de comedores escolares, servicios alimentarios, de escuelas albergues y para la educación superior".

Y agregó: “Debatimos sobre la necesidad de establecer criterios frente a la eventualidad de necesitar aplicar alguna restricción mayor, siempre pensando en la temporalidad y siempre pensando en que la prioridad es mantener el vínculo presencial”.

En ese marco, la ministra señaló que: “No hay un incremento significativo en el porcentaje de contagio de niñas y niños; lo que va creciendo son las situaciones de detección de casos en la escuela y eso tiene que ver con el crecimiento que se produce en toda la comunidad. Lo que también se comprueba en todo el territorio nacional es que los contagios no se producen en la escuela porque sigue siendo un lugar cuidado, si se aplican los protocolos, pero obviamente si no nos cuidamos afuera de la escuela, esos casos repercuten en la vida institucional educativa”.

Asimismo, la funcionaria manifestó que “el protocolo está consensuado y está pensado precisamente para sostener una actividad educativa posible en un tiempo de pandemia como el que tenemos por lo tanto hay que adherir y comprometerse con ese protocolo. En el Consejo Federal hemos ratificado el cuidado de la presencialidad todo lo que sea posible y si en algún momento las autoridades sanitarias indican en alguna comunidad una mayor restricción que involucre la vida escolar, se tomará esa decisión en ese momento y focalizadamente”.

“En este momento, la actividad de la escuela no ha sido el detonante del crecimiento, ahora también entendemos que la actividad escolar incrementa los desplazamientos y si esos desplazamientos entran en relación con otras variables que acrecientan el riesgo, en el momento en que nuestras autoridades sanitarias digan que esta combinación requiere una restricción, estaremos dispuestos a aportar el acompañamiento del cuidado más intensivo que se proponga”, consideró Cantero.

Vacunación docente

Sobre el plan de vacunación para docentes, la ministra de Educación indicó: “Hoy les puedo anticipar que estamos finalizando en esta semana la vacunación de los docentes registrados con voluntad de ser vacunados y quiero decirles que va a ser la primer provincia que culmine con esa meta; si bien hay otras provincias que vienen avanzando también con un 80% aproximadamente, nosotros estamos esta semana con más del 90% de vacunación del sector que manifestó voluntad de ser vacunado”.