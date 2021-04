Rial le apuntó a Viviana Canosa por su posición antivacuna y ella retrucó

No tienen una buena relación. Por este motivo, los excompañeros de Intrusos no se dejan pasar una.

Jorge Rial le contestó muy picante a Viviana Canosa, quien en la última emisión de su programa transmitió un claro mensaje antivacuna. En ese sentido, la conductora de Viviana con vos (A 24) entrevistó a Marcelo Peretta, Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos, quien sostuvo que “una vacuna te puede matar”.

Mientras el mundo entero gira alrededor de la obtención de los anticuerpos, en el ciclo de la excolorada se divulgó información que tiende a desacreditar a la inmunización contra el coronavirus vía inyección.

Y la desinformación ni te cuento! pic.twitter.com/BCknfHtVNl — JORGE RIAL (@rialjorge) April 13, 2021

En ese contexto, el conductor de TV Nostra (América TV), cruzó a la periodista a través de su cuenta de Twitter. Ocurre que el expresentador de Gran Hermano (Telefe y América) capturó una imagen del ciclo de Canosa, en donde a través de un zócalo se puede leer la confesión del secretario sindical.

“Una vacuna te puede matar”, rezaba el graph. “Y la desinformación ni te cuento”, concluyó el líder de Intrusos (América).

El conductor de América extendió su mensaje en su cuenta de Instagram, donde arremetió: "No te dejes desinformar. Las vacunas no matan!!! No le hagas caso al farmacéutico loco que anda cartoneando cámara. Mientras te llega el turno de vacunarte, usa barbijo, mantene distancia, salí solo lo necesario. Cuídate y cuídanos. De esto hablamos en @tvnostraok cada noche. #tvnostra #coronavirusargentina".

La respuesta de Viviana Canosa

Ahora, la periodista volvió al ataque contra su eterno rival con una fuerte frase: “Se tapan la cara con el barbijo porque tienen vergüenza”.

"A cuántos comunicadores sociales con barbijo diciendo que el capitalismo... y 'cómo voy a ir a vacunarme a los Estados Unidos'. Pero les parece bien hacerse tratamientos en Cuba. Esa estupidez mental que tienen", sostuvo la conductora al aire de su programa en A24, Viviana con vos.

"¿Saben qué chicos? Sáquense las caretas. Sáquense los barbijos porque queremos verles la cara, pero completa. Se las tienen que tapar porque les da vergüenza lo que dicen", sentenció.

"Ayer no podía creer cómo querían ningunear y maltratar a la gente que viajó. Con su plata que hagan lo que quieran. Puedo compartir o no que viajen. Pero si a mí no me la sacan, no me la piden y no usan la plata de mi vacuna para dársela a Antonella Delmonte, que hagan lo que quieran. Pero estamos hablando del vacunatorio Vip, los bolsos de Julio López. Hablamos de una parte de la corrupción o de lo que a vos te parece mal, porque sos un moralista impecable. Cuba te parece bien. Pero ir con la tuya a elegir la vacuna a los Estados Unidos está mal", cuestionó Viviana Canosa.

