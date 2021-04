Germán Burgos: "Todos van a tener oportunidad de ayudar al equipo"

Newell's recibe a Patronato este sábado a las 14 en el Coloso Marcelo Bielsa, luego de haber conseguido el primer triunfo en el campeonato ante Lanús. En ese marco, Germán Burgos ofreció su conferencia de prensa previa al duelo con los entrerrianos, pero, como es habitual, no dio demasiados detalles de lo que pondrá en la cancha: "No voy a decir nada de cómo se va a plantear el partido", dijo.

De todos modos, están las condiciones dadas para que el equipo sea el mismo que ganó en la Fortaleza granate en la fecha pasada. Pero prefirió no detenerse en el pasado: “Si vuelvo atrás tiene que ser por alguna cuestión táctica o individual, pero sino prefiero siempre seguir avanzando porque no hay mucho tiempo”, dijo.

A su vez, el Mono elogió a Patronato: “Ha resurgido como un gran equipo, están confiados, los veo bien, sintiéndose cómodos dentro de la cancha, y han dado un salto muy bueno”, dijo.

El único adelanto que entregó sobre este partido que viene fue el regreso a la actividad de Justo Giani, que se recuperó de su lesión y cumplirá minutos en reserva para poder estar a disposición del equipo de cara a los compromisos siguientes.

También fue consultado sobre el presente de Ignacio Socco, a quien casi no ha tenido en cuenta. Su respuesta volvió a ser general: “Yo he hablado con todos los jugadores y les he dicho que necesitamos de la ayuda de todos. Hay muchos partidos seguidos y todos van a tener oportunidades para ayudarnos a sacar a Newell’s de esta situación. Yo vengo hablando con ellos desde hace mucho. El diálogo es siempre fluido y siempre intentando que desde todos los sectores se ayude a Newell’s”.

En tanto, expresó que uno de los roles que debe cumplir en su función es la de absorber la presión: "Nos vamos a cargar toda la ansiedad nosotros en el hombro, para el clásico o para cualquier partido"

Para finalizar, fue consultado por el debut en la Sudamericana de la próxima semana, pero su respuesta se mantuvo en la misma tónica: "Voy a ver cómo terminan el partido con Patronato para saber que pongo en Brasil".

El equipo

En definitiva, los once para jugar contra Patronato serían Alan Aguerre; Julián Capasso, Cristian Lema, Yonathan Cabral; Jerónimo Cacciabue, Pablo Pérez, Juan Sforza, Franco Negri; Alexis Rodríguez, Maxi Rodríguez y Jonatan Cristaldo.

