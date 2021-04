Investigan vinculación entre las actividades financieras de Oldani y Cofyrco

El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó información para establecer o descartar vinculación entre Cofyrco, la financiera rosarina donde el barra Marcelo “Coto” Medrano adquirió dólares horas antes de ser asesinado en septiembre pasado, y la cueva que tenía el operador turístico Hugo César Oldani, asesinado el 11 de febrero de 2020 frente a su local de una galería del centro de la capital santafesina.

Sobre los supuestos vínculos entre las firmas asentadas en Santa Fe y en Rosario, el fiscal Rodríguez sostiene que en la causa “aparece reflejada la gestión de las cuentas en pesos y en dólares que Oldani tenía en la financiera Carey y la Mutual 29 de Noviembre, la percepción y entrega de sumas dinerarias, la constitución de plazos fijos, la compra y venta de divisas, la recepción, cambio y cobro de cheques, y la realización de transferencias nacionales e internacionales de dinero requeridas por terceros, todo ello a cambio de generosas comisiones”.

Rodríguez además pidió al juez federal Marcelo Bailaque poder investigar a otras 27 personas presuntamente relacionadas a los manejes financieros de Oldani, algunas identificadas con nombre y apellido y otras con sólo apodos.

Cuando el fiscal pidió indagar a los acusados, sostuvo que la vinculación entre la financiera rosarina y la Mutual 29 de Noviembre fue descrita en diciembre de 2018 por el propio Oldani en una conversación de WhatsApp con un contacto agendado como “Tope”, quien le pidió al empresario: “Pasame si querés el número de cuenta donde depositarla por las dudas para adelantarme porque estos pibes no me están contestando y me adelantan el juego, pasámela por acá”.

En ese diálogo Oldani respondió: “Tienen que ir a Córdoba 1438 piso Mutual 29 de Noviembre, preguntan por Carlos C. y le dicen que es un aporte a la cuenta Hugo Oldani. Ahí te doy los datos, Tope, con eso es suficiente, eh? si los vagos son una mesa o una financiera de Rosario seguro, seguro que esta gente los conoce porque esto es la mutual que tiene Carey para hacer algunas cosas en ese color”.