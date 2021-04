¿La novia del Pocho Lavezzi lo acusó de violento?

A un año de confirmar públicamente su relación de pareja con Natalia Borges, Pocho Lavezzi rompió el silencio para negar la ruptura, luego de que la modelo le confirmara a Pía Shaw que terminó la relación y publicara en sus historias de Instagram posteos referidos a la violencia de género.

"Yo rompí. Todavía no me siento preparada para hablar de ello. Es una situación muy delicada y contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado por lo mismo que yo pasé. No tengo ninguna intención de arruinar la imagen del Pocho, yo no soy así. Pero ahora no quiero hablar de esto. Estoy mal", dice el mensaje que Borges le mandó a Pía, que fue leído en LAM.

Con la noticia de separación y tras la presenta existencia de violencia de género, Yanina Latorre se comunicó con el futbolista, quien contradijo lo dicho por la modelo.

"No tengo idea de lo que están hablando, no sé qué es lo que salió. No nos separamos. Es más, la amo" (pocho lavezzi)

"Cuando supe todo esto, busqué la palabra del Pocho, y es una situación totalmente bipolar la que voy a contar, porque él me contestó que no está separado", comenzó diciendo la “angelita”, con el celular en mano.

Luego prosiguió con la lectura, en voz del Pocho Lavezzi, sobre el delicado tema: "Él me dijo: 'Yo no tengo ningún problema con Natalia, jamás hablaría mal de ella, ni creo que ella de mí. En el caso de que ella hablase de mí, yo jamás contestaría. No tengo idea de lo que están hablando, no sé qué es lo que salió. No nos separamos. Es más, la amo".

