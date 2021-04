Solidaridad y compromiso: la lucha de la comunidad salvó la vida de Emmita

El caso de Emma, la bebé enferma de Resistencia, Chaco, que necesitaba la vacuna más cara del mundo, se volvió viral. A raíz de una campaña tenaz de su familia, lanzada por sus padres Natalí y Enzo, se pudo conseguir el enorme monto de dos millones de dólares para comprar el medicamento.

"Emmita":

Porque Santi Maratea anunció que completó su campaña para conseguir los 2 millones de dólares que necesitaba @todosconemmita pic.twitter.com/pcnOLbdYvl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 13, 2021

La mujer explicó en Cadena OH! que "fueron cinco meses muy intensos, estamos muy cansados. Hicimos de todo, vendimos rifas, comidas, realizamos eventos... Sabíamos que íbamos a llegar pero no pensamos que tan rápido". La ayuda llegó de parte del influencer argentino Santi Maratea, que lanzó una campaña por redes que permitió juntar el dinero en doce días.

"Apareció este ángel y con su gran cantidad de seguidores se pudo hacer una muy buena campaña", comentó Natalí.

La beba, que el 28 de abril cumple un año, sufre atrofia muscular espinal (AME). Es una enfermedad genética que ataca las células nerviosas y que, a medida que los músculos van perdiendo estas células, se debilitan y las personas comienzan a tener dificultades para caminar, respirar y controlar cuello y cabeza. La enfermedad no tiene cura aún, pero estos costosos medicamentos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.

Ahora, los pasos a seguir por la familia serán viajar a Buenos Aires para el inicio del tratamiento y derivar los resultados de los estudios hacia Holanda.

♾ AGRADECIDOS! Porque GRACIAS a ustedes EMMITA llegó a todos sus ♥️de la mano del GIGANTE de SANTI @santumaratea1 Y ESTAMOS CERCA DE CUMPLIR NUESTRO SUEÑO. SANTI, LOGRASTE HACER EL PUENTE SOLIDARIO MÁS GRANDE DEL MUNDO. TE VAMOS A LLEVAR EN EL ♥️ SIEMPRE JUNTO A TODOS USTEDES. pic.twitter.com/Oa5U4Posq3 — Todosconemmita (@todosconemmita) April 12, 2021

"Nosotros como papás decidimos buscar un poco más y encontramos esta droga, es lo único que le va a mejorar la vida a Emma. Estamos en deuda con todos, los felicitamos por poner este granito de arena", señaló.

Pero a su vez, el camino no fue fácil: "Hemos golpeado todas las puertas, nos dieron vueltas y no teníamos respuestas. Nosotros no pedíamos dinero sino las herramientas para juntarlo. Este tipo de enfermedad tiene que ser una cuestión de Estado, porque así como estoy yo hay muchas familias que están en la misma campaña", afirmó.

