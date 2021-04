Segunda ola: las recomendaciones de los expertos a Perotti

El Gobierno provincial mostró su preocupación por el aumento y la velocidad de los contagios de coronavirus, donde “en esta segunda ola crecen con mayor rapidez que en la primera”. En una reunión, los asesores en materia sanitaria expusieron su punto de vista ante el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud, Sonia Martorano.

"La situación epidemiológica nos preocupa a todos, tanto en la ciudad capital como en la provincia, donde se han visto algunos nichos de brotes importantes, sobre todo en algunos departamentos puntuales", indicó el presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, Carlos Alico, en el programa "Al Atardecer" que conduce Ricardo Serruya por Cadena OH!

El especialista resaltó que "se está viendo esta situación, en un momento donde las temperaturas invitan a hacer actividades al aire libre, donde nosotros imaginábamos podríamos tener una suerte de ventajas hasta tanto el frió no nos haga cerrar puertas y ventanas. Sin embargo, caprichosamente este fenómeno epidemiológico se ha comportado de esta manera. Tenemos que redoblar esfuerzos para que podamos protegernos".

Las cifras, el índice de contagiosidad y la necesidad de camas críticas han aumentado y es una de las grandes preocupaciones para los expertos. "Nos está preocupando la alta ocupación de camas no covid que nosotros el año pasado no la hemos tenido. En estos momentos tenemos la patología estacional y otras enfermedades que están requiriendo la ocupación de camas críticas. Nos acercamos a valores preocupantes, esperemos que no colapse el sistema", analizó Alico.

"Nosotros tenemos que manejar nuestra epidemiología conforme a nuestras realidades"

El entrevistado de Cadena OH! expresó que no hay una sola indicación que permita garantizar el éxito en esta historia. "La responsabilidad natural es del gobernador: nosotros lo que le planteamos es que no somos Buenos Aires, esto no es el AMBA. Nosotros tenemos que manejar nuestra epidemiología conforme a nuestras realidades", reveló.

Oto eje planteado al mandatario provincial fue la presencialidad en las escuelas: "Esto es realmente importante. Mientras podamos, creo que hay que mantenerlas. Hay que implementar el autocuidado porque el virus circula de noche y de día. Volver a cumplir con todos los protocolos. En esta instancia tenemos que poner todos: equipos de salud, medios de comunicación, formadores de opinión. Y por otro lado no politizar porque sería un error muy grande".

A su vez, los asesores en cuestiones sanitarias propusieron al Gobernador una dinámica distinta: volver a reunirse la semana que viene y hacer un análisis conforme a la realidad. "Camas, bocas de oxígeno podemos comprar, pero no el recurso humano calificado. Esto es un día a día y tenemos que trabajar entre todos", concluyó Alico.

