Reconocido infectólogo criticó el manejo de la pandemia por parte los gobiernos

El aumento de contagios de coronavirus en la provincia y el país generó numerosas repercusiones de especialistas y profesionales. Para Julio Befani, infectólogo y ex director de epidemiología de la provincia, "gran parte de la solución del problema depende de nosotros mismos y otra gran parte de las autoridades".

El especialista destacó que esta era una situación esperable y que todo indica que seguirá así. "Al principio se decían algunos síntomas leves y después se agregó dolor abdominal, diarrea, vómito, es decir el virus afecta a todo el organismo. Esto ha ido cambiando, se ha ido modificando y puso en alerta a la población médica".

"El sistema de salud no se relajó, como dijo el presidente. El personal sigue cumpliendo su juramento"

Al respecto, señaló la importancia de realizar más testeos. "Es una de las cosas elementales y que lamentablemente no se llegó a los niveles óptimos. Tenemos que seguir haciendo, falta mucho testeo para poder aislar a los positivos y los contactos". En el mismo sentido, enfatizó que "aunque tengamos las dos vacunas debemos seguir cuidándonos. La inmunidad total se alcanzaría a los 14 días posteriores a la segunda dosis. Pero eso no quiere decir que no te vas a infectar"

Responsabilidades

Para el infectólogo la liberación de algunas actividades y el no cumplimiento del protocolo permitió que el virus siga circulando. "Cuanto menos cuidados tengamos el número de casos va a seguir subiendo y es lamentable. Necesitamos tomar consciencia".

Pero criticó fuertemente el manejo de la pandemia por parte de las autoridades. "Hay un problema fundamental que es la mala comunicación y las contradicciones entre las propias autoridades. No hay una voz cantante que pueda llegar a hablar y comunicar lo que está sucediendo o podría suceder. Hay dobles discursos, se prometen cosas y no se cumplen".

"Estamos agobiados, cansados. No como dijo el presidente que estamos relajados, no se ha relajado la parte médica, sigue cumpliendo su juramento y la atención a todos los pacientes", dijo por último.

