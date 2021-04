Colón, que sigue siendo el puntero de la Zona, empató con Godoy Cruz

Colón sigue siendo el cómodo puntero de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol a tres fechas del final de la fase de grupos pero anoche le tocó sufrir en Santa Fe ante un Godoy Cruz en franca recuperación, que pudo llevarse la victoria sobre el final de un emotivo partido que concluyó igualado 2 a 2 en el estadio Brigadier General Estanislao López.

La mejoría de Godoy Cruz en el certamen surgió en la segunda mitad de esta decena de fechas disputadas, y a partir de allí no sorprendieron sus buenas presentaciones como, por ejemplo, con goleada incluida en Avellaneda a Racing Club por 4 a 2.

Es que el entrenador Sebastián Méndez supo insuflarle algo vital como la confianza a sus dirigidos y hacerlos salir a jugar en pos de los tres puntos en cualquier escenario, algo que se tradujo en un giro positivo para el conjunto mendocino.

Y esto le sirvió, por ejemplo, para levantar dos veces un marcador adverso ante el puntero de la Zona 1 con 21 unidades contra los 12 del equipo del "Gallego", exayudante de campo de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Y hoy el técnico volvió a acertar también con los cambios en el segundo tiempo, como por ejemplo al hacer ingresar desde el comienzo a Martín Ojeda por Renzo Tesuri, ya que el ex Racing Club y Ferro Carril Oeste fue clave para que el "Tomba" igualara en dos oportunidades y hasta hiciera merecedor al conjunto cuyano de la victoria en el final.

Es que después de una sobresaliente tarea del arquero paraguayo Juan Espínola (ya fue convocado a la selección de su país) en el primer tiempo, en el segundo la escena se traslado a campo colonista, donde un par de llegadas, con cabezazo de Ojeda en el palo izquierdo, pudieron hacer que los tres puntos volaran hacia Mendoza.

Pero la habilidad del promisorio juvenil de 18 años Facundo Farías mantuvo siempre viva la ilusión de los de Eduardo Domínguez hasta el final, y en la última jugada del encuentro los dueños de casa tuvieron la gran chance de dejar en Santa Fe las tres unidades en disputa.

"Nos quedó la sensación amarga de no habernos quedado con los tres puntos. Pero yo sigo jugando como en el potrero", reflexionó Farías, que ya está en el radar de algunos importantes clubes europeos y también brasileños.

"Nos vamos con un sabor amargo porque lo pudimos ganar en el segundo tiempo. Yo estoy para aportar desde donde me toque como lo hice hoy llegando desde el banco", le "empató" las declaraciones Ojeda, de 22 años. Las figuras de un gran partido que cerró el segmento dominical de la décima fecha junto a Espínola, surgido en Cerro Porteño y de 26.

Síntesis del partido

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Eric Meza y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro. Cristian Bernardi, Federico Lértora y Gonzalo Escobar; Facundo Farías y Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Mauro Dos Santos, Leonel González y Damián Pérez; Wilder Cartagena, Gonzalo Abrego, Renzo Tesuri y Ezequiel Bullaude; Matías Ramírez; Tomas Badaloni. DT: Sebastián Méndez.

Gol en el primer tiempo: 31m. Farías (C).

Goles en el segundo tiempo: 7m. y 25m. Ojeda (GC) y 11m. Rodríguez (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Martín Ojeda por Tesuri (GC) y Luciano Pizarro por Bullaude (GC); 19m. Valentín Burgoa por Cartagena (GC); 29m. Santiago Pierotti por Bernardi (C); 34m. Sebastián Lomónaco por Ramírez (GC); 39m. Tomás Sandoval por Garcés (C); 44m. Facundo Mura por Escobar (C) y 45m. Gianluca Ferrari por Leonel González (GC).

Amonestados: Garcés (C). Cartagena, Ojeda y Ramírez (GC).

Cancha: Colón.

Árbitro: Jorge Broggi