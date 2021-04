Eduardo Domínguez: "Siempre hay que seguir sumando"

Colón sigue siendo el cómodo puntero de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol a tres fechas del final de la fase de grupos, pero le tocó sufrir en Santa Fe ante un Godoy Cruz en franca recuperación, que pudo llevarse la victoria sobre el final de un emotivo partido que concluyó igualado 2 a 2 en el estadio Brigadier General Estanislao López.

Tras el encuentro Eduardo Domínguez analizó: “El primer tiempo fue bueno y nos fuimos con la sensación que debíamos irnos con un marcador más abultado. Tuvimos la pelota, varios manos a mano. Pero estos e trata de ir aprendiendo a los golpes, hoy no tuvimos el equilibrio que sabemos tener. El arquero de ellos tuvo una gran noche, no supimos convertir los goles. Esto sigue, hay que aprender para estar mejor equilibrados en partidos como estos”.

“Hay que tomar conciencia de la posición que estamos, nos gusta estar arriba, pero siempre hay que seguir sumando, somos un equipo que genera remates al arco. Buscamos muchas situaciones, hay que entender que es parte de la esencia del equipo tener el equilibrio para que esos segundos tiempos no sean alocados y nos generen situaciones” agregó.

Luego hizo un párrafo aparte para el arbitraje de Jorge Broggi, quien fue reemplazado el mismo día del partido por los síntomas Covid de Rapallini. Broggi anuló mal un gol a Lértora, sobre ello el DT dijo: “Hubo algunas faltas que no nos gustaron. Hoy le tocó dirigir al puntero de la zona a un árbitro que dirige el Nacional. Hay que estar adentro, nos anularon mal un gol, hay que seguir buscándolo y no nos gusta no ganar. Nos acostumbramos mucho a ganar, el empate no duele porque sentimos que perdimos dos puntos”.

Además, remarcó las situaciones de gol que generó su equipo: “Lértora tuvo un mano a mano, eso es una situación colectiva, generamos mucho, si el partido terminaba con varios goles a favor de Colón estaba bien. Igual vemos el vaso medio vacío. El fútbol se trata de aciertos, mientras más aciertos tengas vas a ganar. No solamente hay que mirar lo positivo”.

Por último, señaló: “Esto depende de nosotros, hoy somos un buen equipo, hay que seguir trabajándolo, no solamente en lo futbolístico, también en lo mental. Hoy somos un gran grupo, en la cuenta regresiva del torneo es lo que vale, tenemos que sostener la ventaja que sacamos”.

Con info de LT10