Los candidatos de Newell's palpitaron las elecciones

El próximo domingo serán las elecciones en Newell’s que renovarán autoridades. Por un nuevo periodo. La Comisión Electoral de Newell’s informó que fueron habilitadas 3 listas encabezadas por Cristian D’Amico, Ignacio Astore y Ariel Moresco. Además, dejó constancia de que el candidato a presidente propuesto por la lista Unen, Juan José Concina, no está habilitado para cubrir tal cargo, quedando en consecuencia dicha lista sujeta al resultado de las acciones que su apoderado decida ejercer.

El vice segundo y aspirante oficialista a la presidencia de Newell’s, Cristian D’Amico, prometió que el club dará "un salto de calidad institucional" y se concentrará en la búsqueda de "logros deportivos" en caso de imponerse en las elecciones del próximo domingo 25.

El candidato del Movimiento Rojinegro garantizó que dejará a un lado su "vida personal y comercial para poder darle todo a Newell’s», una tarea que sabe que le llevará «entre 8 y 12 horas diarias" para cumplir con los objetivos fijados.

"Siento en mi corazón que en estos cuatro años vamos a hacer una evolución del proyecto. Newell’s va a dar un salto de calidad institucional y buscará los logros deportivos que todos queremos", proyectó.

D'Amico, un empresario fotográfico y de la construcción de 47 años, es el virtual presidente de Newell’s luego de un acuerdo alcanzado a finales de 2017 con el titular Eduardo Bermúdez y sus pares de una Comisión Directiva, diezmada por las renuncias que dejaron al club varias veces al borde de la acefalía.

En las elecciones, D’Amico compartirá la fórmula con el ingeniero José Luis Conde, secretario de Obras Públicas de la ciudad y hombre con pasado cercano a la familia de Lionel Messi.

Interrogado sobre los motivos de las renuncias masivas en la Comisión Directiva que ganó las elecciones el 19 de junio de 2016, el candidato del oficialismo consideró: «Es fácil decir, como dicen algunos, ‘esta CD acéfala renunció’. Lo que ninguno te dice es que esta CD asumió y a los diez días había un muerto por (la avenida) Pellegrini (Maximiliano ‘Cabezón’ Larrocca. barra asesinado a balazos)».

"Y antes -prosiguió- hubo otro (el ex jefe de la barra Matías Franchetti) en la puerta del club, había mucha violencia, el club era un caos. No nos olvidemos que a los pocos meses, en noviembre, el secretario Claudio Martínez, recibió dos atentados con ráfagas de ametralladora en su edificio. no nos olvidemos que yo mismo recibí 11 disparos de bala en mi camioneta, junto con mi hijo de 12 años".

Aquella noche D´Amico volvía en su vehículo con su hijo de buscarlo de Malvinas, el predio de fútbol infantil del club, en el barrio Parque, cuando fue atacado a balazos.

Requerido sobre si ese atentado y los sufridos por Martínez obedecieron a que ambos quedaron en medio de la interna de la barra brava, D’Amico contestó: "La que quedó en medio de la interna de la barra fue la institución. Muchos miembros de la CD recibieron amenazas telefónicas, amenazas presenciales, todas esas situaciones hacen que mucha gente se replantee su vida".

"Después del intento de asesinato que sufrí junto a mi hijo menor me apoyé mucho en mi familia porque todos ellos son mis puntales y acomodé mi vida personal para poder hacer esto: dejar de lado mis empresas y prepararme para este momento. No hay locuras, es una decisión de vida muy fuerte".

Con respecto a su evaluación de la actuación de la actual dirigencia, D’Amico matizó: «En estos casi cinco años de gestión tuvimos un inicio muy complicado, con elecciones anticipadas por malos resultados deportivos y por una situación económica complicada. Y a fines de 2017 nos dimos cuenta de que había que hacer un cambio de 180 grados y asumí un lugar de exposición, protagonismo y liderazgo».

«Newell’s venía de una mala relación con el presidente de la AFA pero yo pude recomponerla. Hoy tengo una excelente relación con él y eso es beneficioso para el club», concluyó.

El ex médico de Newell’s y candidato a la presidencia del club por le Movimiento Independencia Leprosa, Ignacio Astore, llamó a los socios a «volver a la historia» que hizo de la entidad rosarina una fuente de grandes futbolistas y entrenadores.

Miembro del staff del plantel profesional durante 16 años, el traumatólogo rosarino cuestionó que Newell’s «no saque los jugadores de otras épocas».

Hijo del extinto dermatólogo Ignacio Astore y de Celestina Cappella, «Nacho» Astore tiene 60 años y nació en el centro de Rosario en el seno de una familia ligada desde entonces a la medicina a tal punto que ahora comparte la profesión con su esposa y sus hijos.

Consultado sobre su postulación, Astore explicó: «Es una deuda, estuve 16 años como médico del club, tuve momentos muy gratos con la medicina, me siento muy cómodo con la institución, la considero mi casa. Conozco todos los recovecos habidos y por haber, sabiendo que hace 12 años que no estoy, pero veo una institución totalmente distinta a cómo era hace 30 años, cuando uno era joven. El objetivo es poder volver a esa historia que nos hizo grandes».

«Nuestra prioridad es volver a ser formadores de jugadores de divisiones inferiores, que es un poco nuestra historia, tanto desde el punto de vista de los jugadores como de los técnicos. En la actualidad se están perdiendo un poco esas camadas que nos hicieron grandes y nos representaron a nivel nacional e internacional», lamentó.

Interrogado sobre los dos modelos de conducción del club en pugna, entre el personalismo de Eduardo López y las comisiones con mayor participación de Eduardo Gallo o Guillermo Lorente, Astore opinó: «Creo que los modelos individualistas en el mundo fracasan y el nuestro es un modelo profesionalizado, con trabajo en grupo, y eso varias ventajas: el profesionalismo en cada área minimiza riegos, optimiza resultados, clarifica la acción que uno realiza».

Con respecto a las divisiones inferiores, el candidato de Independencia anticipó: «Trabajamos en base a un Departamento de Fútbol Profesional integrado por tres ex jugadores de la institución, nos acoplamos con el proyecto de (el coordinador de inferiores Enrique) Borrelli si el mismo empatiza con el nuestro, que consideramos que sí

«Hay que conformar un Departamento de Fútbol Profesional que vaya desde el mánager hasta el coordinador del Malvinas (el predio de fútbol infantil). No podés salir campeón con la cuarta de AFA si de esa división no llega ningún jugador a primera. Apostamos a la formación y volver a las fuentes, pero eso no es de la noche a la mañana porque esto se destruyó a lo mejor desde la época de (Eduardo) López. Sacando a Lisandro Martínez, en Ajax, no hay otro jugador de Newell’s jugando en Europa», señaló.

«Acá va a haber dos modelos: uno de trabajo, que por más que lo quieran disfrazar va a ser individualista puro, porque hasta hoy lo demostraron así y no tienen por qué cambiarlo salvo que se disfracen por un tiempo, y un modelo distinto, de grupos de trabajo, con profesionalidad y capacidad de gestión», diferenció.

El abogado rosarino Ariel Moresco, ex prosecretario de la Comisión directiva de Guillermo Lorente, que desplazó del poder al extinto empresario del juego Eduardo López, lamentó el empobrecimiento de las divisiones inferiores leprosas, como principal crítica durante su campaña para las elecciones a presidente de Newell’s, que se desarrollarán el domingo 25.

«Empecé a participar en la vida política del club en 2002, con una propaganda de (el extinto dirigente rojinegro) Luis Boselli, cuando un amigo me preguntó que si iba a la platea alta por qué no repartía unos volantes. En un momento veo que la popular estaba vacía y que delante mío tenía a varios muchachos de la barra», inició su relato.

«‘¿Usted es de la oposición?’, me preguntó uno y me pegó un piña. Entonces mi amigo Luis, que es mayor de edad y muy grandote, también cobró y se hizo el desmayado. Ese día había ido a la cancha con una campera de lluvia color fucsia y con un jogging azul y el domingo siguiente volví a ir con la misma campera y cobré otra vez. «¿Esto es La Forestal, que no se puede hablar?» Le conté a Boselli y me dijo: «Metete, que vos tenés futuro en la política de Newell`s». Empecé a militar y acá estoy», cuenta su historia política en el club del Parque Independencia.

Consultado sobre la gestión de la actual CD, Moresco opinó que «es aceptable, pero hay falencias como el tema del fútbol, cómo se manejó en inferiores, la improvisación que hicieron con (el entrenador de rugby Martín) Mackey».

«(El coordinador de inferiores Enrique) Borrelli es un hombre de fútbol y, más allá de que está Jorge Griffa, él no se despliega en inferiores. Desde las elecciones del 14 de diciembre de 2008 hasta hoy debutaron en la primera 72 jugadores de inferiores y, según mi opinión, siempre con respeto al que viste la rojinegra, hay cinco jugadores que tienen un nivel cercano al de otras épocas: (Aníbal) Moreno, (Eugenio) Isnaldo, Lisandro Martínez, (Ezequiel) Unsain y (Ezequiel) Ponce. La política fue un fracaso: tenemos cinco jugadores en 13 años. Cuando estaban Gamboa y Pochettino, Schiavi era el séptimo marcador central y se fue a Argentinos».

Con respecto al manejo del fútbol, Moresco sostuvo: «Tuvieron el acierto de (el presidente Eduardo) Bermúdez que lo dejó a (Diego) Osella, que sacó 49 puntos, y el tema económico lo arregló con el control del juez y lo manejó con sus vínculos, pero no fueron exitosos los refuerzos y el equipo no pasó del noveno puesto, no ganamos nada ni peleamos nada».

El ex secretario de Newell’s, Juan José Concina, que en diciembre renunció al cargo para ser candidato a presidente por la Agrupación UNEN (Un equipo para Newell’s) en las elecciones del 25 de abril próximo, aún no se encuentra habilitado por no contar con la antigüedad requerida. Igualmente criticó el modelo actual de gestión, al asegurar que el club «es demasiado grande para que lo maneje una sola persona».

«Vamos a construir desde las cosas que se hicieron bien en estos cuatro años y medio que estuve en la gestión y a convocar a un referente de la historia del club para que coordine el fútbol», planteó.

La Comisión Electoral de Newell’s impugnó este jueves su candidatura por falta de diez años de antigüedad como socio pleno, medida que fue apelada por Concina en la Inspección de Personas Jurídicas.

«Soy socio desde los 12 años, tengo 35 años como socio pleno, 41 en total, me faltan cuatro años para ser vitalicio y no me quieren dejar ser candidato a presidente del club de mis amores. La Comisión Electoral está politizada», afirmó.

Nacido hace 53 años en una típica familia de clase media del barrio Hospitales, del cercano sur rosarino, Concina es hijo de un taxista, que junto a su madre, le inculcaron el amor por Newell’s.

Sobre su renuncia al cargo de secretario, a fines del año pasado, explicó: «La decisión de irme la tomé en diciembre de 2018 y se la manifesté a un ídolo de Newell´s en esta oficina (de su empresa de repuestos), del barrio del Abasto, quien me dijo que no podía hacer eso porque sería la octava renuncia, que iba dejar el club en una acefalía».

«Le dije lo mismo al juez Fabián Bellizia (a cargo del paraguas judicial que controla al club en el marco de la ley de salvataje de las entidades deportivas) y me dijo que hiciera lo que quisiera, pero lo iba a obligar a llamar a elecciones y el club iba a estar ocho meses sin gestión», relató.

En este sentido, el candidato de UNEN abundó: «Entonces pensé que me tenía que quedar por la institución, lo hice por Newell’s, me quedé dos años más y recién presenté mi renuncia cuando la Junta Electoral convocó a las elecciones y ya no iba a generar ningún problema al club».

Newell´s cuenta con un padrón de 19.276 socios, de los cuales unos 13 mi están en condiciones de votar porque tienen la cuota al día al 10 de enero, pero los integrantes de UNEN pedirán el adelantamiento del corte a noviembre del año pasado, que permitiría sufragar a unos 3 mil socios más, una porción clave en una elección que se presume con final abierto.

«Es un 30% del padrón y vamos a pedir que esos 3 mil socios tengan derecho a votar porque no pudieron pagar la cuota afectados por la pandemia, una situación excepcional que afectó a todo el mundo», enfatizó Concina.

Fuente: Con la Gente Noticias