Carreros denunciaron persecución de S.O.S Caballos

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizó esta mañana un corte de tránsito en 1° de Mayo entre Hipólito Yrigoyen e Irigoyen Freyre frente a una de las sedes del Ministerio Público de la Acusación para denunciar agresiones por parte de la policía y de la agrupación S.O.S Caballos.

Los manifestantes indicaron que el día sábado fue confiscado un animal por parte de los agentes de la provincia, quienes posteriormente procedieron a la detención de sus dueños. “Los compañeros que estuvieron presos sufrieron abusos en la comisaría, les pegaron y los insultaron”, aseguró José, integrante de la UTEP al móvil de Mañana OH!.

Sobre el caballo secuestrado, el entrevistado aseguró que un veterinario de la provincia lo revisó y certificó que se encontraba buen estado. “El caballo es nuestro compañero de trabajo, por eso lo cuidamos”, afirmó.

Si bien admitió que habría quienes tendrían animales en mal estado, “no así nuestro movimiento”, indicó, e insistió que desde S.O.S caballos “nos insultan y nos dicen cosas terribles. Queremos ver cómo podemos hacer para que la fiscal escuche nuestra campana”, agregó.

"La fiscal tiene que ver la situación de los carreros y también la de S.O.S Caballos. Nosotros tenemos la ficha de los caballos, la carpeta de los que atendió el veterinario. Nosotros queremos salir a trabajar, no queremos salir a robar, no queremos ser más perseguidos. Nosotros que no tenemos otros ingresos tenemos que salir a trabaja con los caballos pero los cuidamos", aclaró otro de los reclamantes.

